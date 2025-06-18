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    朱、侯會面共商反罷 侯友宜：團結共同努力

    新北市長侯友宜昨晚和國民黨主席朱立倫會面，共商反罷策略。侯表示，新北市需要會做事、能做事、肯做事的立委，大家會團結共同努力。（記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜昨晚和國民黨主席朱立倫會面，共商反罷策略。侯表示，新北市需要會做事、能做事、肯做事的立委，大家會團結共同努力。（記者賴筱桐攝）

    2025/06/18 10:22

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市有6席國民黨立委被提起罷免案，可能進入第三階段投票，市長侯友宜昨天在市政總質詢結束後，與國民黨主席朱立倫會面，共商反罷策略。侯今天表示，新北市需要會做事、能做事、肯做事的立委，大家一定會團結共同努力。

    朱立倫日前宣布啟動「愛國者行動」，陸續與藍營縣市長會面，商討反罷免的作戰策略。侯友宜近來因為市政總質詢，白天幾乎都待在市議會，但從上週末開始，利用考察市政行程的空檔為立委洪孟楷站台，預計22日出席中和區立委張智倫舉辦的政策說明會助講。

    侯友宜今天在市政會議受訪表示，昨天和朱立倫的見面很平常，最主要是因為新北市需要會做事、能做事、肯做事的立委，這幾位國民黨籍立委1年多來盡心盡力，為新北市的建設及社會福利做了很大的貢獻，「我們一定會團結共同努力，讓新北市的立委們能夠繼續為新北市加油」。

    一名黨政人士分析，侯友宜身為藍營最大諸侯，理應扮演火車頭角色，鞏固新北市6席國民黨立委，雖然侯的任期只剩下1年多，但最重要的是順利交棒，如果6席藍委掉了任何1席，恐怕會影響國民黨在新北的聲勢，也不利於下屆市長和議員選舉布局，因此侯友宜積極展開「固樁」行動，盼催出不同意罷免票。

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