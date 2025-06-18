質疑中選會護航罷團拖時間 國民黨︰已成罷團附隨組織

國民黨發言人鄧凱勛（左起）、新北市議員江怡臻與副發言人康晉瑜18日召開「中選會肆意濫權，護航罷團拖時間」記者會。（記者張嘉明攝）

2025/06/18 10:17

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「中選會肆意濫權，護航罷團拖時間」記者會，該黨發言人鄧凱勛質疑中選會迄今沒有公告罷免藍委案是否成案，或是否需要補件，就是因為知道某些罷團可能連署不足，還在幫忙罷團爭取連署時間，已經變成罷團的附隨組織。

鄧凱勛指出，以台中市第4、5、6、8選區立委的罷免案為例，罷團已經在5月5日提交第二階段連署，原本中選會應於6月14日通知是否需要補件，台中市第2、3選區立委罷免案在5月6日遞交二階連署，本應於6月15日通知是否補件，但直到今天已經18日，這些案子中選會都沒有公布結果，造成台中市的罷團還繼續在地方衝刺連署書，因為他們預期某些立委罷案不會通過，需要補件，原本早該進入10天補件期的罷免案，就因為中選會的故意拖延，變成無限延展，中選會形同變相在幫忙罷團爭取連署時間。

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他還說，上述類似狀況除了台中市、新北市，還有很多國民黨立委的罷免案也已經到了連署核對期限，但中選會迄今沒有公告，像魯明哲、萬美玲、呂玉玲、牛煦庭、邱若華等桃園市立委罷免案，以及賴士保、王鴻薇等台北市立委罷免案，至今也沒有看到公告，中選會到底在拖什麼？是要幫罷團爭取時間嗎？

國民黨新北市議員江怡臻則指出，中選會的雙標就發生在南投縣，她以國民黨立委游灝的罷免案為例，第二階段連署門檻為1萬9833，罷團號稱連署人數衝到2萬3160，但如果扣掉有問題的連署，總計只有1萬9140，根本未達二階門檻，她合理懷疑罷團為了拚過關，正在把一些幽靈連署、第一階段提議人名單，全部拿來湊數過關，再拚補件，而中選會就是在一手護航罷團爭取補件時間。

江怡臻進一步表示，游灝罷免案第二階段的死亡連署有56件，第一階段提議人不得為連署人件數高達1536，重複連署411，原住民身分有66，居住期間不符規定的有152，年齡不符規定49，姓名錯誤或不明者721人，已經明顯是偽造抄襲，如果刪除這些湊數的連署，根本無法跨過二階連署門檻1萬9833，而且補件也根本來不及。

江怡臻說，國民黨組發會主委許宇甄與游灝6月5日前往台北地檢署告發民進黨南投縣議員與其擔任罷游案領銜人的助理涉嫌偽造文書、違反個資法，檢方到底辦了嗎？有約談、羈押了嗎？她還說，游灝的狀況也發生在新北市國民黨立委洪孟楷、廖先翔的身上。

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