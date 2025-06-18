竹市民政處長施淑婷收走「罷免牌」罵議員流氓 周軒：無法無天

新竹市議會昨天上演流氓與小偷強盜之爭！民政處長施淑婷（右）罵要罷免高虹安的民進黨團議員是流氓，綠營議員反嗆施是小偷強盜，雙方爆發口角衝突。（資料照）

2025/06/18 10:38

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市議會民進黨團昨日聯合總質詢，把同意罷免停職的新竹市長高虹安的「手舉牌」放在代理市長邱臣遠桌前，沒想到先是工務處長陳明錚在質詢時把牌子收起來，被議員曾資程拍桌喝斥不尊重議員，中場休息時間民政處長施淑婷又想把手舉牌收起來，被民進黨團議員痛批沒有權力，雙方爆發激烈口角。對此，政治工作者周軒表示，「你一個停職市長高虹安任命的民政處長，還敢這麼囂張，有人問過你可以動議員的東西嗎？」

周軒在臉書PO文表示，議員質詢的時候，擺在講台前面的手舉牌，也是議員質詢的一部份，結果新竹市民政處長施淑婷，真的非常勇敢，居然趁會議中間休息的時候，把民進黨議員的牌子拿掉？

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周軒指出，「這讓新竹市議會民進黨黨團大為光火，覺得施淑婷你哪來的膽子敢去動議員的東西？新竹市議員施乃如跟新竹市議員曾資程都上前去跟施淑婷抗議，簡直無法無天，施淑婷還嘴民進黨議員是流氓。」

周軒直言，「新竹市政府連對議員的基本尊重都沒有嗎？然後被指正之後，施淑婷的態度竟然還是這又沒什麼，怎樣？鄭美娟氣到直接叫施淑婷不道歉就坐下，真的太荒謬了，你一個停職市長高虹安任命的民政處長，還敢這麼囂張，有人問過你可以動議員的東西嗎？荒謬。」

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