被黃國昌嗆沒當過律師不懂實務 苗博雅：腳尾飯質詢手法讀到博士有何用？

台北市議員苗博雅。（資料照）

2025/06/18 09:59

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立法院黨團總召黃國昌16日因質詢時播放偵訊「示範帶」引發爭議，台北市議員苗博雅認為此事件有如「腳尾飯2.0」，黃國昌17日回應表示，苗博雅沒當過執業律師所以不懂實務。對此苗博雅表示，自己當民代的時間比黃立委長，絕對有資格評論「問政的品質」，質詢應以真實資料為依據，科技模擬不能造成誤導。

苗博雅在臉書PO文表示，有人問A答B閃躲飄，自己只有3點溫馨提醒，擁有健全常識的人，都知道腳尾飯事件就是錯誤的鬧劇，不用考取特級廚師，都知道腳尾飯不該賣給活人吃。腳尾飯質詢手法，就算讀到博士有什麼用呢？

請繼續往下閱讀...

苗博雅指出，她從政之前，長年從事重大冤案救援工作，經手研究過的不正訊問證據，不會比黃立委少，她深知批判司法不公的正規做法，是拿出真實證據，資料如果是科技模擬，必須「一望即知、明確標示」，不能讓人誤認是實況錄音錄影，這才是第一線實務工作者該遵守的原則，提出真實性曖昧不清的影音檔，不但無法追緝惡檢，還會導致信用破產，不信的話，可以去請教身邊認識的律師、法官、檢察官：「提出一段錄音檔，播音勘驗完、討論完，才坦承說這是模擬帶」這樣的行為，在實務訴訟程序會不會被電到飛起來。

苗博雅續指，她當民代的時間比黃立委長，絕對有資格評論「問政的品質」，憲法賦予立委「言論免責權」是為了讓立委「敢言」「真言」不是「亂言」，民代問政應該以「真實」為基本原則，才配得上憲法賦予的言論免責權，黃立委播音前，並沒有明言是模擬檔。導致事後一堆自媒體直接下標「惡檢音檔」，剪接檔案已經廣傳而無從更正，連素來聲譽卓著的主流媒體，都直接把音檔打上朱亞虎的照片，寫聲音來源是女檢察官和朱亞虎。

苗博雅直言，民代質詢使用假影音，讓媒體當真的報導，跟腳尾飯事件如出一轍，身為民代，她不認同腳尾飯質詢手法，腳尾飯手法，用術語說就是「前提事實未建立」，後面質詢什麼都欠缺實質意義，她認為質詢應以真實資料為依據，科技模擬不能造成誤導，多元民主社會，有些人喜歡看腳尾飯質詢，吃得津津有味，她尊重，但她不想讓人民誤會他們台大法律出身的民代，都贊成假影音質詢還沾沾自喜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法