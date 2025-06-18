民進黨黨團至中八選區站街頭挺罷團 何欣純：讓國會重新開機、撥亂反正

民進黨台中市議會黨團到豐原街頭挺公民團體，罷免江啟臣。（記者歐素美攝）

2025/06/18 09:34

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第二、第三及第八選區罷免國民黨立委二階連署尚未過關，民進黨台中市議會黨團今天一早到中八選區的豐原大道及崇德路口，呼籲民眾出來連署，有民眾當場騎機車前來連署，還有人經過為公民團體及民進黨加油打氣。

立委何欣純批評江啟臣率隊到美國參訪，面對美國參議員詢問「挺台灣或挺中國」這麼簡單的問題都回答不出來；市議員謝志忠則表示，不只是傅崑萁親中，整個國民黨立委都是共犯的結構，所以每個國民黨立委都應該罷免。

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中八選區罷團「一罷擊臣」的發言人廖芝晏表示，江啟臣在立法院躲在韓國瑜跟傅崐萁的背後，當國民黨的傀儡，在台中則躲在盧秀燕的背後，「剪綵一流、做事零分」，一路只想當國民黨的媽寶，一心只想著盧秀燕傳市長大位給他，這次罷免我們不能讓江啟臣繼續躲在背後，二階一定要過關，進入三階段，下架不適任的立委，中八選區罷免二階段連署尚未過關，距離安全門檻尚缺1500份連署，拜託東勢、石岡、新社、和平及豐原的鄉親踴躍出來連署。

民進黨台中市議會黨團總召王立任表示，這次我們看到國會的亂象，不僅破壞議事的程序，甚至大刪預算，讓台灣的建設停滯，全民一起站出來罷免親中的立委是我們最大的心願，也是我們要走向民主，讓台灣走向世界的第一步，呼籲台中市民、全國國民要一起站出來罷免救台灣。

市議員蔡成圭說，以前國民黨叫大家「反共抗俄、殺朱拔毛」，現在的國民黨跟民眾黨立委在立法院通過的都是親共舔共的法案，目的就是要阻擾台灣的進步，中八選區是艱困區，但走到現在，只差最後的1500份連署書，呼籲大家出來連署就過關了。

市議員謝志忠則說，過去國民黨的政治人物親中還會遮遮掩掩，現在的傅崑萁跟國民黨在國會的親中完全不掩飾 ，一副「我就是中共的同路人，不然你是要怎樣」，不只是傅崑萁親中，整個國民黨立委是共犯的結構，所以每個國民黨立委都應該罷免。

立委何欣純表示，守護台灣就是要保護國家的安全、維護國人的安全，賴清德總統昨邀請在野黨一起來關心台灣的國防安全，參與國安會報，但在野黨因為一黨之私、一己之利而拒絕。

何欣純說，在野黨在立法院胡亂刪預算，江啟臣帶團去美國，跟美國參議員表示，要守護台灣的國防預算，一毛不刪，但面對參議員詢問「你們在野黨是挺台灣還是挺中國」，這麼簡單明白的問題，江啟臣竟支吾說不出來，在立法院看在野黨聯手刪國防預算時，也跟著按下同意刪除，所有在野黨委員在傅崑萁及黃國昌的道之下，不顧台灣只顧自己，這些不適任的立委，我們應該用人民最基本的權利罷免來汰除，讓國會可以重新開機，撥亂反正。

民進黨台中市議會黨團在豐原區豐原大道與崇德路口挺罷團，強調中八選區罷免藍委二階尚未過關，呼籲民眾出來連署。（記者歐素美攝）

中八罷團「一罷擊臣」志工，站街頭呼籲民眾出來連署罷免國民黨立法院副院長江啟臣。（記者歐素美攝）

民進黨台中市議會黨團挺罷團，呼籲民眾罷免中八選區國民黨立委江啟臣。（記者歐素美攝）

民進黨台中市議會黨團在豐原站街口挺罷團，有民眾當場騎機車前來連署罷免江啟臣。（記者歐素美攝）

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