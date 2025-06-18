黃國昌挨批拿假資料質詢 律師陳又新：執業18年也不會這樣誤導法官

民眾黨立委黃國昌近日在立法院司法法制委員會質詢時，疑似播放AI合成的「示範音檔」，而非真實錄音，卻未事先註明，引發社會議論。（資料照）

2025/06/18 08:38

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委黃國昌16日在立院質詢法務部長鄭銘謙「何為惡檢」，在質詢中更播放一段「檢察官問案音檔」，引發鄭銘謙不滿質疑，後續黃國昌又稱播放的只是示範帶而非檢察官的偵訊音檔，引發外界議論。律師陳又新對此發文質疑，他當了將近18年律師，也不會用偽造的證據去誤導法官，並諷刺黃「動不動就咆哮，哪來的臉説別人『心智不正常』」。

針對黃國昌在立院質詢鄭銘謙「何為惡檢」，過程中卻疑似播「檢察官問案音檔」，鄭銘謙表達不滿，質疑不能公開播放偵訊光碟後，黃國昌又稱他播放的只是示範帶而非偵訊音檔，但音檔內容提及京華城、朱將軍等關鍵字，引發外界議論。

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法務部昨也指出，該音檔內容已涉及目前審判中具體個案，有藉國會質詢干擾及影響審判中個案之虞，法務部對此不良示範，至表遺憾。台北市議員苗博雅昨也發文反思：「『民代問政應本於事實，不該造假資料』已經過時了嗎？」不料黃國昌卻反嗆苗博雅沒當過執業律師，所以不懂實務，不懂被告面對檢察官問案狀況。

陳又新在臉書發文指出，身為律師，在法庭上不免遇到要替當事人主張事實，但我方證據不夠的情況。對此他強調「但我不曾偽造證據，更不可能用偽造的證據去誤導法官」。

陳又新直言，「如果我做了這麼不入流的事，被罵的時候我會感到羞恥，而不是反罵別人『沒當律師不會懂』」。他也強調「當了快18年律師的我，不懂也沒打算懂偽造證據」，並在文末諷刺「我更不懂一個人動不動就咆哮，哪來的臉説別人『心智不正常』」。

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