翻車！民眾黨高市黨部酸「保護型自行車道」 網洗版轟「公關災難」

高市交通局今年3月在博愛一路導入「保護型自行車道」設計。（資料照）

2025/06/18 08:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民眾黨15日才找網紅cheap主講《台灣怎麼脫離交通地獄》，結果高市黨部馬上扯後腿，昨晚在臉書發文嘲諷高雄「保護型自行車道」，把「停車位劃在路中間，用路人要特別小心」，招來大批網友反批是公關災難、沒交通專業，這在歐洲是很常見的設計。

高市交通局今年3月在博愛一路導入「保護型自行車道」設計，將快車道外側的「未定義空間」改成「自行車道」，並把原本的路外停車格往中間移動，有效讓自行車與行人分流，這項做法在國外行之有年，但在高雄是首次嘗試，當時引發討論。

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事隔3個月，民眾黨高雄市黨部臉書昨（17日）晚突然PO文，大酸說「哎呀我的媽呀～全世界怎麼比得上台灣？停車位劃在路中間，用路人要特別小心啊，如果不小心撞到了，是要主張路障請求國賠嗎？」、「路旁這條不知是什麼道？有無絕對路權啊？公車也插一咖進來，真是一團亂！太暖了～太亂了～太可怕了！」

文章一出，截至今天清晨7點已有700多則留言，網友批評「不要誤導民眾、多讀書」、「不懂交通硬要嘴，這在歐洲是很常見的設計，質疑沒問題，但用這種嘲諷的文案只會顯得你們素質低落而已，整天搞一堆公關災難，是嫌支持度不夠低是不是！」

也有網友說「虧貴黨前幾天才找cheap辦講座，主題是《台灣怎麼脫離交通地獄》，結果高雄市黨部馬上扯後腿」、交通粉專「標線改造台灣路」也忍不住回文說「就算沒有看過這種畫法，但如果連這麼明確的標線都看不懂，我真的很好奇發文者的駕照是怎麼來的！」

高雄市行人路權促進會理事長林于凱表示，這個設計的用意是為了「創造安全的單車專用道」，把單車道放在停車格跟人行道之間，用停車空間把「車道-單車道人行道」完全分開，這樣其實對行人、單車都是比較安全的。

民眾黨高雄市黨部主委劉家榮親上火線回應說，他真的不是交通專業，只是把民眾跟他自己的感受相比較看看而已，「我們這篇文，至少能做到提醒大家小心這個路面設計的特別吧！」

對此，高雄市議員張博洋認為，交通局花了滿多心血規劃這段，公車沒停好，可以討論是動線不佳還是司機沒注意，標線規劃沒看過，可以查資料或詢問各政黨熟識的路權夥伴，但民眾黨選擇了最糟糕的溝通方式。

大批網友反批是公關災難、沒交通專業。（圖擷取取自臉書）

大批網友反批是公關災難、沒交通專業。（圖擷取取自臉書）

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