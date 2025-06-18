嗆苗博雅沒當過律師不懂實務 黃帝穎：黃國昌別丟盡律師的臉

黃國昌17日聲稱苗博雅沒當過執業律師所以不懂實務。（資料照）

2025/06/18 08:31

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立法院黨團總召黃國昌16日因質詢時播放偵訊「示範帶」引發爭議，台北市議員苗博雅認為此事件有如「腳尾飯2.0」，對此黃國昌17日回應表示，苗博雅沒當過執業律師所以不懂實務。對此，律師黃帝穎18日在臉書發文指出，黃國昌在法院就是「手下敗將」，且黃國昌在憲法法庭被打臉到「看不出有律師資歷」。

黃帝穎表示，苗博雅批黃國昌「腳尾飯2.0」一事完全是合理評論，黃國昌的回應擺明是轉移焦點，既然黃國昌愛講當過律師，那就來講律師實務經驗，至少有兩大案件打臉黃國昌。

請繼續往下閱讀...

黃帝穎提到他擔任訴訟代理人的案件，今年4月宣判柯文哲與民眾黨（代理人黃國昌）敗訴，案號是台北地院113年訴字787號民事判決，「黃國昌在法院就是手下敗將」！黃帝穎強調：「我要以擊敗民眾黨（代理人黃國昌）的律師身分再引述一次，苗博雅批評黃國昌腳尾飯2.0，完全是合理評論。」

黃帝穎指出，黃國昌與傅崐萁強推「擴權法案」被憲法法庭判決違憲，尤其黃國昌在憲法法庭辯論的「窘態」，全國人民都透過司法院直播看到了；黃國昌與傅崐萁的擴權法案，引爆超過百位法學者、全國律師聯合會、台北律師公會都聲明痛批違憲。

黃帝穎說，「歐洲商會」對擴權法案發佈警示，美國在台協會前處長司徒文、楊甦棣串連30位國際學者強烈譴責擴權法案「超越國際各憲政民主國家規範」，黃國昌與傅崐萁可說是傷害了歐美對台灣的民主信任。

黃帝穎強調：「從憲法法庭、法界到歐美，全都直指黃國昌與傅崐萁強推擴權法案違憲，要講律師可以，但請黃國昌別丟盡律師的臉！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法