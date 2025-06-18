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    館長赴中猛誇垃圾桶 謝志偉：唯大罷免能清乾淨臭不可聞的垃圾桶

    館長對中國路邊的垃圾桶稱讚連連。（翻攝自YT）

    館長對中國路邊的垃圾桶稱讚連連。（翻攝自YT）

    2025/06/18 07:59

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日前往中國上海，並開直播分享在當地的見聞，期間他不斷誇讚當地設施，甚至包含公共廁所、送菜機器人、垃圾桶等，引發外界譏諷。我國駐德代表謝志偉今上午發文諷刺「肌肉男在上海狂舔中國的水準，簡直是在羞辱許多世所敬佩的中國人」、「要統，好歹也要自由民主加人情義理『紥』在『大一統』裏，而不是一堆垃圾『渣』在軟骨又無腦的『一大桶』裏！」

    謝志偉在臉書以「垃圾桶」為題發文，他表示在中文裡有同音多同義的狀況。例如「長」與「常」，皆有「延續」之意涵。或者「桶」與「統」，皆有「紮」在一起之意義。

    謝志偉質疑，肌肉男（暗指館長）此番上海促「統」之言行裡，也包括對著一個垃圾「桶」狂舔中國不已。但不管是自找的，還是被找的，台灣人要幫中共促統，好歹也要有點基本的水準吧？！

    謝志偉也批評「肌肉男在上海狂舔中國的水準，簡直是在羞辱許多世所敬佩的中國人」、「生者如以一枝禿筆對幹中共、享譽德國的流亡作家廖亦武，或已故的諾貝爾和平奬得主劉曉波，我們如何能想像，他們跟肌肉男或舔共同樣不遑多讓的『馬前卒』被『統』在同一個『桶』裏？！」

    謝志偉強調，「再說一次，拜託，要統，好歹也要自由民主加人情義理『紥』在『大一統』裏，而不是一堆垃圾『渣』在軟骨又無腦的『一大桶』裏！」他在文末也直言「唯大罷免能清乾淨此款臭不可聞的垃圾桶也」。

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