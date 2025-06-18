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    藍白拒絕出席國安會報 林俊憲：證明不是「忠誠反對黨」

    林俊憲指出，藍白兩黨選擇拒絕出席國安會報，「只是又一次向台灣社會證明你們不是忠誠的反對黨，把政治算計放在國安之上而已」。（資料照）

    林俊憲指出，藍白兩黨選擇拒絕出席國安會報，「只是又一次向台灣社會證明你們不是忠誠的反對黨，把政治算計放在國安之上而已」。（資料照）

    2025/06/18 07:13

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌、國民黨主席朱立倫昨（17）日接連表達不出席總統府的「重要國家安全情勢專案簡報會議」，引起各界熱議。民進黨立委林俊憲17日在臉書發文指出，藍白兩黨選擇拒絕出席國安會報，「只是又一次向台灣社會證明你們不是忠誠的反對黨，把政治算計放在國安之上而已」。

    林俊憲表示，早上黃國昌說不參加國安情勢簡報後，下午朱立倫馬上開記者會跟進，說他也不參加了，「兩位最大在野黨主席，好像小學生下課結伴要去福利社，你不去？那我也不去了」。

    林俊憲指出，黃國昌不去完全不意外，原本他還對朱立倫有點期待，因為面對罷免壓力的不是黃國昌，而是朱立倫。林俊憲提到，過去他曾多次提過「忠誠反對黨」的概念，縱使在政見上有再多分歧，但政黨的共同底線應是主權和國安，朝野國安會報在許多民主國家行之有年，也是基於此理念，立場可以不同，但前提是對國家忠誠、團結一致對外。

    林俊憲強調，藍白拒絕出席國安會報，不會造成什麼影響，只是又一次向台灣社會證明藍白不是忠誠的反對黨，把政治算計放在國安之上而已。林俊憲說：「也不要老是怪別人把你們綁在一起，因為事實就是如此，請國昌主席繼續帶領朱主席，一起往『大罷免大成功』的目標邁進吧。」

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