藍營拒辯論邀戰、無禮對待罷團 矢板明夫：這都不敢如何領導台灣？

曹興誠17日率反共護台志工聯盟，赴國民黨中央黨部送辯論邀請。（記者田裕華攝）

2025/06/18 00:40

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前聯電董事長、罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠17日與「反共護台志工聯盟」志工，赴國民黨中央黨部下辯論戰帖，邀請黨主席朱立倫進行大罷免公開辯論，藍營青年軍竟搬出大喇叭反制，並以「反共小沈中國熊，大展紅圖沈爸勇」、「反共就先反曹董，統一公投急先鋒」等標語諷刺。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫慨歎，看到藍營的表現，實在讓人擔憂哪天藍營真的重返執政，如何領導台灣解決各種難題。

矢板明夫17日深夜在臉書發文，「今天上午，曹興誠董事長和罷團的幾位領導者前往國民黨中央黨部，遞交辯論邀請函。然而，當他們到達時卻驚訝地發現，國民黨提前設置了拒馬，阻止他們進入，還用看板和大喇叭對曹董等人進行人身攻擊。同時，又搬出大電視與音箱，你說你的，我播我的，連環播放《囚鳥》、《燃燒吧火鳥》歌曲，暗酸青鳥。這樣的行為不僅缺乏基本的尊重，還對台灣的政治風氣產生了負面影響。」

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矢板明夫直言，「在民主社會中，出現意見分歧和爭論是正常現象，而解決這些分歧的最佳方式，就是進行溝通或辯論。雙方在選民面前清楚地表達立場，對於爭取支持非常重要。最近，圍繞大罷免，台灣社會分成兩派，存在著尖銳的對立。曹董成為了推動罷免的核心人物，被罷免的對象則是國民黨的立委。許多選民仍在猶豫不決，不知道如何投票。在這種情況下，舉辦一場國民黨幹部與曹興誠的辯論，將是各自爭取支持者的一個好機會。這樣的辯論不僅能清楚呈現雙方的立場，還能提升選民的理解、推動台灣的民主進步。曹興誠可以清楚說明為何推動罷免，而國民黨則可以回應並提出反駁的理由。」

他接著嘆：「令人遺憾的是，國民黨拒絕了這場辯論。當一個歷史悠久的政黨不僅不敢接受辯論邀請，還用高聲叫罵的方式回應來訪者。這樣的行為顯示了該黨的無禮與退縮，讓人感到擔憂。如果未來有一天國民黨重返執政，面對強硬的中共，若是連公開辯論都不敢，那又該如何能夠領導台灣解決各種難題呢？作為媒體人，衷心希望藍營的支持者們能要求朱立倫主席儘快接受辯論邀請。透過公開辯論，讓台灣的政治更理性、更有建設性。」

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