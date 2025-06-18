說好是「國是對談」？ 翻出賴清德520原文 張雅琴噴爆黃國昌！

民眾黨主席黃國昌確定不出席國安簡報。（記者劉信德攝）

2025/06/18 00:00

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德日前責成國安團隊規劃向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，民眾黨主席黃國昌卻批評該會議跟賴清德今年就職一週年當天所承諾的「共商國是」不一樣，17日宣布不克出席。不過賴清德5月20日的發文，當時說的就是「重要國安情勢簡報」。知名主播張雅琴17日也酸黃國昌，早就打定主意不去，但不參加就不參加，沒有必要在那說謊硬凹！

賴政府首次邀集在野領袖進行國安簡報，民眾黨要求全程直播遭拒，黃國昌17日發聲明，指責此次會議將議題限縮在「重要國安情勢簡報」，與賴清德在520總統府記者會上承諾過邀請在野黨領袖「坦率真誠交換意見，共商國是」存在高度落差，對於賴清德政府此次草率匆促且充滿政治算計之安排，民眾黨至感遺憾，他不克出席此次會議。對此，綠營批評白營要求直播涉及高度機敏的會議令人不解，且上週開始就不斷放消息給媒體，不斷議題設定這是「國是會商」，就是要讓這場團結朝野的會議破局，以謀取自我政黨的最大利益。

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翻出賴清德520當天在臉書貼出的致詞全文，可以看到當時賴總統表示，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是；而賴清德承諾的是，他將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。

而電視新聞圈女戰神、年代新聞台《年代晚報》當家主播張雅琴，17日也在自己的節目上對黃國昌開砲：「民眾黨早就不想去，你可以不想去，但是你千萬不能夠說謊！今天民眾黨發了4點聲明當中，有1點說賴清德在520的時候就說要進行國是對談，你以為我們是沒有新聞紀錄嗎？我馬上就幫大家翻回去，賴總統當時說的原文是『我將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行重要國安情勢簡報』，人家從第一天講的就是重要國安情勢簡報，我不知道民眾黨在凹什麼，硬要凹成是國是對談……」

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