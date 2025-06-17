馬英九訪中讚習近平讓近億人「脫貧」 李克強曾揭真實現況

前總統馬英九今晚與中國國台辦主任宋濤會面時說，習近平總書記讓近億中國人民「脫貧」，是古今中外罕見的成就。 （圖取自微博）

2025/06/17 22:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統馬英九參加完海峽論壇大會後，今天在中國國台辦主任宋濤陪同下，走訪中共宣傳「脫貧攻堅」示範地福建省壽寧縣下黨鄉。晚間會面時，馬英九更說，習近平總書記讓近億中國人民「脫貧」，是古今中外罕見的成就。

兩岸人士指出，中國全面「脫貧攻堅」建成小康社會，是中共官方的宣傳用語。前中國國務院總理李克強2023年在中國兩會提及的，「中國是一個人口眾多的發展中國家，我們人均年收入是3萬元人民幣，但是有6億人每個月的收入也就1000元」，這才是真實中國的現況。

請繼續往下閱讀...

馬英九訪中行程進入第四天，今日晚間在寧德市三都澳迎賓館與宋濤舉行會見，兩人領帶「交換顏色」，馬特地打紅色領帶，宋濤打藍色領帶。當宋濤提及一個中國原則、九二共識和反對台獨時，馬英九兩度點頭表示認同。

馬英九表示，新農村建設是中國「扶貧計畫」的開創試點，習近平總書記讓近億中國人民「脫貧」，是古今中外罕見的成就，也是對中華民族的歷史性貢獻，令人深感敬佩與感動。

馬英九聲稱，海峽兩岸在1992年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』」的共識，符合歷史與各自法律的規定，也兼顧了海峽兩岸人民的利益與福祉，「無論外在環境與形勢如何變化，我們絕對不會改變」。在「九二共識」及「反對台獨」的共同政治基礎上，兩岸可以大步攜手向前行。

宋濤致詞說，「我們兩岸同胞都是中國人，應該常來常往，走親走近」，歡迎更多的台灣同胞，特別是青年人，多到中國來走一走、看一看，親身體驗中國式現代化建設的成就，更深刻地感悟兩岸命運與共。

宋濤提及，希望兩岸同胞共擔歷史大任，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，反對台獨，持續地推動兩岸的交流合作，共創中華民族的綿長福祉，共謀中華民族偉大復興的偉業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法