互相推諉、維護共同被告！ 黃呂錦茹3人續押禁見理由曝光

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉造假「幽靈連署」，17日移審至台北地院，晚間裁定羈押禁見。（記者塗建榮攝）

2025/06/17 22:11

〔記者張文川／台北報導〕國民黨提案罷免台北市民進黨立委吳思瑤、吳沛憶涉「幽靈連署」案，在押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿等三人，移審台北地院，傍晚開庭後，合議庭晚間9時45分裁定，黃呂錦茹、初文卿、姚富文3人均羈押並禁止接見、通信3個月。

裁定指出，今移審訊問時，初文卿、姚富文均坦承犯行，黃呂錦茹否認犯罪，參酌供述及卷附證據資料，認為黃呂錦茹等3人涉犯行使偽造私文書罪嫌、非法利用個人資料等罪，嫌疑重大。

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合議庭審酌初、姚2人固然坦承全部犯行，但就本案經過，仍有避重就輕、互相推諉或維護共同被告的情形；況且黃呂錦茹等3人間存有組織隸屬、長官部屬、黨務幕僚等感情、指揮層級因素，依常情判斷，實有互相迴護勾串的可能性，有事實足認3人有湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯及證人的行為可能，有羈押原因。

裁定指出審酌黃呂3人大量抄錄民眾資料、偽造提議人名冊，所偽造的提議人名冊，是得以決定是否罷免公職人員的重要文書，選舉、罷免屬憲法保障的公民權，本案的偽造行為，不僅危害被冒名人的憲法權利，更可能影響公職人員的罷免結果，對個資、信用、社會秩序及民主政治的選罷制度，造成重大危害。

合議庭考量現今網路與通訊軟體發達，黃呂等3人若釋放在外，可輕易透過行動裝置、通訊軟體聯繫、影響證人，為避免被告有規避或妨礙審判的危險，沒有其他較輕微的替代手段能確保其不會湮滅、偽造、變造證據、勾串，審酌比例原則後，認為有羈押並禁止接見、通信的必要。

台北地院晚間裁定黃呂錦茹羈押禁見。（記者塗建榮攝）

國民黨台北市黨部書記長初文卿涉造假「幽靈連署」，台北地院晚間裁定羈押禁見。（記者塗建榮攝）

國民黨台北市黨部總幹事姚富文涉造假「幽靈連署」，台北地院晚間裁定羈押禁見。（記者塗建榮攝）

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