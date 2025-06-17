涉幽靈連署 黃呂錦茹3人續押禁見3個月

北檢押解國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（前左）、總幹事姚富文（前右）、書記長初文卿，移審台北地方法院，決定是否續押。（記者廖振輝攝）

2025/06/17 21:58

〔記者張文川／台北報導〕國民黨提案罷免台北市民進黨立委吳思瑤、吳沛憶涉「幽靈連署」案，台北地檢署今將在押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿等三人，移審台北地院，傍晚開庭後，合議庭晚間9時45分裁定，黃呂錦茹、初文卿、姚富文3人均羈押並禁止接見、通信3個月。

庭訊時，黃呂錦茹以記憶力大幅衰退為由，由律師代為答辯，主張無罪，只承認時間線的過程，律師說黃呂錦茹在律見時表達，願意辭去台北市黨部主委一職以承擔政治責任，若獲交保，將以養病為主，不會再有實質影響力，她也不會去勾串證人與被告。

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黃呂錦茹於庭訊最後回過神來，連講十餘分鐘，數度泣不成聲而中斷庭訊，她說在人生最後階段成為罪犯，恐怕會死在獄中，很不光彩，要如何面對祖先和家人？只因發動罷免綠委而被追殺，「這社會還有公平嗎？不要再鬧下去了」。

初文卿則供稱，因為時間很趕，抄寫黨員名冊是唯一的方式，2月5日會議時黃呂並未指示抄，他和姚富文討論後決定要趕快執行抄寫；姚富文則一口咬定答稱「是我和初文卿共同決定抄錄」，由他在中央黨部下載黨員名冊給志工抄錄，同時也有人在街頭收集提議書，當時想說先送件，抄錄的不合格份數，本就打算於二階時再補件。

北檢依違反個人資料保護法、刑法偽造私文書罪嫌起訴5人，法定刑期皆為5年以下。檢方認為在押的黃呂錦茹等3人，以抄名冊方式連署罷免案，犯後無悔意，所為嚴重戕害民主基礎，請求對3人從重量刑，今移審庭時，檢方也表達3人有勾串之虞，建請法官續押禁見。合議庭深夜裁定續押3個月並禁見。

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