彰化拍玉山很容易！楊子賢139線實測結果出爐

彰化縣議員楊子賢在139線芬園段，用手機拍下玉山。（楊子賢提供）

2025/06/17 22:47

〔記者劉曉欣／彰化報導〕誰都可以拍到玉山嗎？彰化縣近來網路狂曬玉山照片，人人都在標示在彰化市、社頭或鹿港都可以拍到，縣議員楊子賢表示，他今天（17日）終於拍到玉山了，才知道只要下雨過後的天空清澈，只要拿起手機，就可以清楚拍到玉山，完全不需要技巧。

楊子賢表示，他今天在芬園鄉同安村與中崙村的交界，剛好139線道路上，因為遠遠就看到好清楚的玉山，馬上就拿起手機拍照，當自己打開手機照片時，發現自己所拍的玉山照片，完全不輸給網路上的玉山照。

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楊子賢說，每次看到中央山脈這樣層巒疊嶂的壯麗感，內心都會非常的感動，因為彰化人口中的「好無聊」、「放颱風假很難」，正是這些群山護住彰化的風調雨順，如今就肉眼可視，還用手機就可以拍下來，不必拿專業相機，也不需要有高超的拍照技巧，只要拿出手機，打開相機功能，然後按下去就好了，就是如此簡單。

因為抬頭就可以看到台灣最高山的玉山主峰，楊子賢表示，能夠在彰化就抬頭看到玉山，真是覺得太幸福了。

彰化縣議員楊子賢在139線芬園段，用手機拍下玉山。（楊子賢提供）

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