《看不見的國家》被酸拿稅金拍幹片！製片怒曝真相：再造謠就告

《看不見的國家》6月11日舉辦上映記者會，製片馮賢賢（左）與美國導演葛靜文（右）合影。（資料照）

2025/06/17 23:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕紀錄片《看不見的國家》（Invisible Nation）由美國導演葛靜文（Vanessa Hope）執導，劇情以台灣首位女性總統蔡英文為核心人物，費時7年貼身拍攝，記錄台灣從威權體制走向民主轉型、性別平權、同婚合法化，以及追求台灣人身分認同的發展過程。近日該片在台上映，卻有一票藍白粉在網上痛批「拿台灣人的稅金拍這種幹片」，讓擔綱該部電影的製片馮賢賢跳出來怒曝真相，直言「誰再造謠就提告！」

《看不見的國家》這個月在台灣上映，引發關注，沒想到包括Threads在內等社群，出現一票藍白粉痛批該部電影，諸如「我繳的税，不是拿來讓你們拍幹片的」、「拍這種爛片，不知道可以拿多少補助？如果你想浪費錢、有嚴重失眠問題可以考慮看不見的國家，整部片出現的人對比現在的高官俸祿，讓人有嚴重出鏡、噁心、想快點逃離電影現場。看完只有一種感覺，這是給小學生洗腦的電影」、「就是民進黨洗腦台灣人的宣傳電影」等貼文，掀起網友熱議。

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相關貼文也馬上被其他網友發現內容大同小異，疑似「中央廚房」出產的模板文。《看不見的國家》台灣官方Threads也隨即發聲強調：「這部片的拍攝的資金全部都是美國導演自主籌資，無花到台灣政府任何一毛錢。我們僅有合法合規地申請文化部的行銷相關的補助，目前補助金額也尚未確認及公布。」

其他網友則紛紛表示，「這位美國導演的主軸是蔡英文執政下的民主理念，對抗習近平試圖侵略台灣的客觀呈現，不是以台灣自己人的藍綠對立角度。裡面甚多馬英九畫面，也大多是客觀立場，不知道為何草類或網軍急著出來說這部片多爛多爛，要自己國家多爛，把台灣講得多爛，才能顯示自己沒那麼爛、那麼可悲嗎？」、「白痴恐怖真的好可怕」、「網軍就是這樣，明明就是美國導演自主籌資拍的，被這樣亂抹，人蠢真是沒藥醫」、「這些人根本就沒去看過這部電影吧」。

而馮賢賢對於這些汙衊、抹黑也相當不滿，在臉書發文開砲：「我是 《看不見的國家》的製片。這部影片耗時七年製作，沒有拿一毛錢台灣的官方資金，所有製作費都是自籌。我擔任製片，從頭到尾沒拿一毛錢酬勞，都是自己倒貼所有資源。導演據了解也沒拿任何酬勞，因為一直有經費不足的壓力。誰再造謠就提告！」

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