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    統刪地方一般性補助款桃園未提訴願 張善政拜會卓榮泰爭取桃園3大建設

    桃園市長張善政17日下午赴行政院拜會行政院長卓榮泰，雙方就中央與地方財政、桃園市重大建設交換意見。（資料照，記者鄭淑婷攝）

    桃園市長張善政17日下午赴行政院拜會行政院長卓榮泰，雙方就中央與地方財政、桃園市重大建設交換意見。（資料照，記者鄭淑婷攝）

    2025/06/17 21:29

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕行政院統刪地方一般性補助款，桃園市被刪除逾27%，桃園市採先發函中央表達訴求，未如其他城市立即提起訴願，而市長張善政與副市長蘇俊賓今（17）日下午赴行政院拜會行政院長卓榮泰，雙方就中央與地方財政、桃園在地建設如捷運三鶯延伸八德綜合規劃、航空城污水下水道專案建設計畫以及桃園市推動淨零城市自治條例（草案）核定案等交換意見。

    桃市府指出，針對中央與地方財政部分，卓榮泰於會中談到了解地方的需求，尤其財政較為困難的縣市，中央一定會努力給予支持，張善政也提及相關訴求，並獲得中央正面回應，強調與地方互為一體，共同合作才能盡全力照顧國民，完善推動福國利民政策。

    此外，捷運三鶯延伸八德綜合規劃，串接桃園八德與新北三峽、鶯歌，為基北北桃大眾運輸路網重要的一環，因此向卓榮泰表達儘速核定的急迫性；而航空城污水下水道專案建設計畫，也期盼行政院加速核定專案計畫，以利市府展開後續作業。

    桃市府指出，目前積極推動淨零轉型政策，2023年已啟動桃園市推動淨零城市自治條例研擬作業，若行政院能儘速完成審查程序，將有助全國地方政府仿效跟進，樹立中央與地方共同治理的典範。

    桃市府幕僚表示，就算政治環境再怎麼艱困，為了市民的權益也不能放棄爭取溝通的機會，對桃園而言，許多重大建設都有賴與中央相互配合，除了預算的支持，針對推動流程也必須有效溝通，張善政擔任過行政院長，了解行政院推動重大工作的流程，針對幾個關鍵的議題，爭取主動出擊的機會，才能避免各種可能拖延時效的風險，這些工作若有所拖延，最終受損的將是市民權益。

    幕僚表示，張善政也明白中央體制運作的節奏與邏輯，「施壓」與「溝通」之間的拿捏，一方面堅守桃園的核心利益，對中央政策的不周延從不退讓，另一方面也不願將中央與地方的互動簡化為黨派對立、政治口水，「該合作的時候就合作，該反映意見的時候絕不沉默」，桃園必須確保中央部會不再「程序中」，而是讓政策進度與市民期待對齊，張善政願意親自走這一趟，若卓榮泰願意正面回應，也許能為藍綠陣營創造更多的善意互動空間。

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