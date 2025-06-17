劉和然助講反罷掀罵戰 翁震州批：為爭初選不斷罵中央

新北市副市長劉和然近日參與洪孟楷立委在泰山區舉辦的反罷免活動，呼籲支持者出來投票。（立委洪孟楷辦公室提供）

2025/06/17 21:41

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市副市長劉和然日前為立委洪孟楷反罷助講，稱行政院院長蘇貞昌、蘇巧慧沒為新北爭取預算，今天（17日）在臉書發文指出，他在現場講的是財政收支劃分法，蘇貞昌當行政院長時，一毛錢沒給新北。市議員翁震州批評，財劃法經立委傅崐萁修法後，新北市人均預算遠比台北市更少，在全國倒數第一，顯然劉和然是為了爭初選聲量不斷罵中央。

劉和然回應，蘇貞昌當院長一毛錢都沒有多給新北，這是事實，新北預算刪除前只有111.4億，即使刪除後高雄有138.2億、台南有137.5億，還是更多，所有補助都是中央說了算，人最多補助卻最少，拿新北人當提款機，還敢說風涼話？

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翁震州則在臉書發文表示，劉和然昨天講的是蘇貞昌院長時代補助「一毛都沒多給新北」，但被他舉出中央補助新北的建設打臉後，又轉向財劃法不公，但在傅崐萁主導修法後，新北的人均變成全國倒數第1，隔壁台北市人均變成4.46萬，而新北每人竟然只有分到2.26萬，難道新北市長侯友宜發文要「拒絕黑金」，讓傅總召記恨，害到新北四百萬人？

翁震州指出，劉和然為了爭初選聲量不斷罵中央，但他也不用太沮喪，新北滿意度比起台北市算「遙遙領先」，可以大聲嗆李四川「台北做不好還想空降新北！」

劉和然則表示，蘇貞昌當院長一毛錢都沒有多給新北是事實，民進黨不講事實，搞不清楚狀況就又亂咬人、亂帶風向，嘴臉惡質到極點。

他指出，新北預算刪除前只有111.4億，高雄有190.2億、台南有189.2億，即使被行政院刪除後高雄有138.2億、台南有137.5億，還是比新北刪除前更多，新北人最多補助卻最少，這公平嗎？所有補助都是中央說了算，拿新北人當提款機，還敢說風涼話。

劉和然指出，新北預算刪除前只有111.4億，高雄有190.2億、台南有189.2億，即使被行政院刪除後高雄有138.2億、台南有137.5億，還是比新北刪除前更多。（新北市政府提供）

翁震州指出，財劃法修法過後，新北人均預算遠不如台北市。 （翻攝自臉書「翁震州」）

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