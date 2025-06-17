黃國昌、朱立倫不參加國安簡報 沈伯洋：藍白拒絕一起守護國家！

黃國昌和朱立倫宣布不參加國安簡報會議。（資料照）

2025/06/17 21:44

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕賴政府首次邀集在野領袖進行國安簡報，過去口口聲聲喊著要與總統賴清德辯論、溝通的民眾黨主席黃國昌和國民黨主席朱立倫，今天（17日）卻先後宣布不參加。對此，民進黨立委沈伯洋慨歎：「真正拒絕一起守護國家的是藍白自己」。

賴清德日前責成國安團隊規劃向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，但民眾黨要求全程開直播遭拒，總統府秘書長潘孟安早前致電藍白兩黨秘書長黃健庭和周榆修時，就已明確說明，國安簡報會議涉及高度機敏，全程閉門，且須簽保密協議。沒想到黃國昌卻鬧彆扭，今天指控賴政府安排這場國安簡報會議「草率匆促且充滿政治算計」，宣布不克出席。

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隨後朱立倫也跟進宣布不參加，理由是他們希望的是朝野溝通，而非單向的簡報，建構朝野對話平台是國民黨的基本立場，而且國民黨主張朝野要和不要鬥、要對話而不是訓話，這把關鍵的鑰匙就在賴清德總統的手上，如果朝野繼續對立，絕非台灣之福，希望賴總統用最大的智慧化解這次大罷免，這才是未來朝野對話最重要的基礎。

對此，沈伯洋今天在臉書發文，「看到有人問『你們說藍白親中，又要他們來聽國安簡報，不是自我矛盾嗎？』這問題看似尖銳，實則故意混淆了『法律責任』與『政治責任』。一個政治人物，有法律責任，也有政治責任。前者是司法追訴，後者是選票制裁，例如罷免。如果踩到國安紅線，如反滲透法、國安機密保護法，那個叫做法律責任，司法自然會追訴。」

「但請問，藍白立委們推動以下法案：（中配）六（年）改四（年）、弱化國防、亂砍預算、癱瘓憲法法庭、提出洗產地條文，這些行為有什麼『司法』責任嗎？目前沒有。但他們有重大的政治責任，這也是罷免團體為何挺身而出的理由。」

沈伯洋接著表示，「聽取國安簡報，詮釋了這兩種責任：若聽取後洩漏機密，是法律責任。但要不要『齊心為國安努力』，則是政治責任。所以，朝野在保密協議下建立法律責任，同時共同承擔保衛國家的政治責任。在野黨如果聽完簡報，仍舊執意推動親中、危害國安的法案，那選民的眼睛是雪亮的，自然會做出最終決定。」

最後他慨歎，「藍白最愛說『抗中不是民進黨的專利』。這句話說得太對了。正因為不是專利，才要朝野一起面對中國的威脅，不是嗎？結果藍白都不參加。最後，真正拒絕一起守護國家的，是藍白自己。」

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