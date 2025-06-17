求交保願辭北市黨部主委 黃呂錦茹是否續押改書面送達被告

北檢17日押解國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（右）等人，移審台北地方法院，決定是否續押。（記者廖振輝攝）

2025/06/17 21:07

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署昨偵結起訴國民黨罷免「雙吳」綠委涉幽靈連署案，今移審在押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿3人，黃呂錦茹採無罪答辯，其律師代替黃呂答辯時指出，黃呂錦茹在律見時表達願意承擔政治責任，願意辭去市黨部主委一職，不會再對同案被告具有實質影響力，她也不會去勾串證人與被告，請求交保。

合議庭晚間評議時，決定不採用當庭宣示的方式宣布裁定結果，會將書面裁定送達被告與律師。

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蒞庭檢察官庭訊時認為，黃呂是初文卿、姚富文等多位被告與證人的政治前輩，即使市黨部主委是無給職，但對被告、證人的黨內前途仍有實質影響力，且初文卿、姚富文皆未表明離開黨職，不能排除交保後與黃呂勾串的可能。

黃呂的律師陳恆寬說，他在開庭前律見時曾與黃呂溝通，黃呂說她願意承擔政治責任，也不願意爭執起訴罪名，但認為起訴事實與真正事實仍有出入，黃呂願意辭去台北市黨部主委一職，且她之前就曾多次表達請辭之意，因此不會再有職務上的優勢，不會影響同案被告與證人的證詞。

至於案情，黃呂只承認起訴書所述的整個過程，但未認罪，自稱現在身體狀況很不好，記憶力衰退，請律師代為答辯；陳恆寬表示將採無罪答辯，主張市黨部主委是無給職，與有給職的專職黨工初文卿、姚富文並沒有上下隸屬或層層節制的關係，罷免事務的庶務執行環節並非由黃呂處理，黃呂也未主導全案。

陳恆寬主張，2月5日晚間黃呂在市黨部與初、姚開會的討論重點，在於如何處理備補領銜人資格不符的問題，黃呂當時的想法是補正備補領銜人後，謄錄原本的提議人名冊，製作成新名冊，她並未指示姚、初下載及抄寫黨員名冊，直到送件後，她才知道是抄黨員名冊。

但檢察官立即反駁，由領銜人劉思吟送件的罷免綠委吳沛憶的提議書，因備補領銜人的資格不符而被中選會退件，2月5日提議書還在中選會，劉思吟尚未領回，不可能抄錄原提議書，可見黃呂今日改口的說法是「臨訟杜撰之詞」。律師陳恆寬解釋，依黃呂當時的主觀認知，市黨部應該還有提議書的複本可供抄錄。

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