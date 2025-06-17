為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    非單純意外！遠化新埔廠氣爆2死19傷 王婉諭驚呼「經年累月人禍」

    新竹縣遠化新埔總廠2月6日發生氣爆意外，造成2死19傷悲劇。（資料照）

    新竹縣遠化新埔總廠2月6日發生氣爆意外，造成2死19傷悲劇。（資料照）

    2025/06/17 21:19

    相關新聞請見：竹縣勞工處長劉家滿、副處長林東山 涉充當企業門神被訴

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕竹檢今天（17日）指出，新竹縣府勞工處長劉家滿、副處長林東山，長年涉收遠東新世紀公司化學纖維廠送的高額禮券，當遠化面臨勞檢等違法裁罰時放水免罰。對此，時代力量黨主席王婉諭想起遠東新世紀公司位於新埔鎮的化纖總廠，今年2月6日發生氣爆釀2死19傷的悲劇，直呼原來該起事故並非單純的意外，而是「經年累月的人禍」！

    王婉諭今晚在臉書發文，「今年2月，新竹縣遠化新埔廠發生嚴重氣爆，2位勞工當場身亡、19人受傷，很多人問『怎麼會這樣？』我那時也心想，這是疏失、意外嗎？直到今天，看到檢察官正式起訴後，我才知道：這根本不是單純的意外，而是一場經年累月、被制度默許的貪污犯罪、錯誤人禍！」

    「起訴書揭露了真相。新竹縣政府的兩位高官，勞工處的處長和副處長，自2020年起，每年春節前後，陸續收受遠東公司提供的高額百貨禮券，作為對他們『協助處理案件』的回報。2022年，遠東因違法加班遭承辦人裁罰，處長親自簽字『不處分』；2023 年，類似的違法事件發生，罰單發出來後，他們要求承辦撤回結案；其他案件，像仟崧家園、芊馨園護理之家，也在類似情況下『免罰處理』。原本該罰的、該改的、該保護的勞工，全被這2個人簽個字就『撤案』了。」

    王婉諭指出，「遠化新埔廠本就惡名昭彰，自2015年以來，他們遭勞動部裁罰43次，累計罰鍰881萬元，10年間已有6位工人在這座廠房失去生命。但是，幾乎每一次，這些違法的勞檢結果，到新竹縣政府的手上都『不了了之』。這些工安事故中，原本可以提前發現的危險，都被一一放過了。原因，就是因為勞工處的高官們，早就習慣收下那一疊疊禮券，像是在過年收紅包一樣自然。」

    「但這在中國國民黨完全執政的新竹縣，卻是常態。豐邑發生天坑案，背後揪出楊文科縣長、工務處長涉貪；新埔氣爆案，揪出勞工處長涉貪。不過短短2年內，新竹縣政府就有4起貪污案。到底背後還有多少政商勾結、貪污腐敗的利益結構？這已不是哪位官員的問題，而是整個縣府的文化出了問題。人民的權益，永遠比不上官員放入口袋的利益。新竹縣府，值得更好、更乾淨的政治環境，迫切需要改變的時刻，真的到了。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播