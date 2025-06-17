非單純意外！遠化新埔廠氣爆2死19傷 王婉諭驚呼「經年累月人禍」

新竹縣遠化新埔總廠2月6日發生氣爆意外，造成2死19傷悲劇。（資料照）

2025/06/17 21:19

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕竹檢今天（17日）指出，新竹縣府勞工處長劉家滿、副處長林東山，長年涉收遠東新世紀公司化學纖維廠送的高額禮券，當遠化面臨勞檢等違法裁罰時放水免罰。對此，時代力量黨主席王婉諭想起遠東新世紀公司位於新埔鎮的化纖總廠，今年2月6日發生氣爆釀2死19傷的悲劇，直呼原來該起事故並非單純的意外，而是「經年累月的人禍」！

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王婉諭今晚在臉書發文，「今年2月，新竹縣遠化新埔廠發生嚴重氣爆，2位勞工當場身亡、19人受傷，很多人問『怎麼會這樣？』我那時也心想，這是疏失、意外嗎？直到今天，看到檢察官正式起訴後，我才知道：這根本不是單純的意外，而是一場經年累月、被制度默許的貪污犯罪、錯誤人禍！」

「起訴書揭露了真相。新竹縣政府的兩位高官，勞工處的處長和副處長，自2020年起，每年春節前後，陸續收受遠東公司提供的高額百貨禮券，作為對他們『協助處理案件』的回報。2022年，遠東因違法加班遭承辦人裁罰，處長親自簽字『不處分』；2023 年，類似的違法事件發生，罰單發出來後，他們要求承辦撤回結案；其他案件，像仟崧家園、芊馨園護理之家，也在類似情況下『免罰處理』。原本該罰的、該改的、該保護的勞工，全被這2個人簽個字就『撤案』了。」

王婉諭指出，「遠化新埔廠本就惡名昭彰，自2015年以來，他們遭勞動部裁罰43次，累計罰鍰881萬元，10年間已有6位工人在這座廠房失去生命。但是，幾乎每一次，這些違法的勞檢結果，到新竹縣政府的手上都『不了了之』。這些工安事故中，原本可以提前發現的危險，都被一一放過了。原因，就是因為勞工處的高官們，早就習慣收下那一疊疊禮券，像是在過年收紅包一樣自然。」

「但這在中國國民黨完全執政的新竹縣，卻是常態。豐邑發生天坑案，背後揪出楊文科縣長、工務處長涉貪；新埔氣爆案，揪出勞工處長涉貪。不過短短2年內，新竹縣政府就有4起貪污案。到底背後還有多少政商勾結、貪污腐敗的利益結構？這已不是哪位官員的問題，而是整個縣府的文化出了問題。人民的權益，永遠比不上官員放入口袋的利益。新竹縣府，值得更好、更乾淨的政治環境，迫切需要改變的時刻，真的到了。」

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