卓榮泰今與張善政會面 政院：財政困難縣市中央一定支持

行政院發言人李慧芝今日轉述，行政院長卓榮泰歡迎桃園市長張善政的到訪，也表示中央與地方互為一體，不論是預算或者建設、福國利民的政策，都需要一起合作。（資料照）

2025/06/17 20:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長卓榮泰今（17）日與桃園市長張善政、桃園副市長蘇俊賓會面，雙方針對中央與地方財政及建設相關議題進行意見交換。行政院發言人李慧芝轉述，卓榮泰歡迎張善政的到訪，也表示中央與地方互為一體，不論是預算或者建設、福國利民的政策，都需要一起合作。

李慧芝表示，會中討論到立院大幅刪減總預算造成中央與地方的困境，卓榮泰談到了解地方的需求，尤其財政較為困難的縣市中央一定會努力給予支持。

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對於張善政支持辦理追加預算以解決問題，李慧芝轉述，卓揆表示需要更多地方政府及立法委員支持，才能通過立院審查，並強調中央與地方互為一體，共同合作才能盡全力照顧國民，更完善推動福國利民的政策。

李慧芝指出，桃園市現階段正在推動許多的國家重要建設，包括桃園機場第三航廈、航空城以及國道三號八德交流道的增的計劃等等，卓榮泰及張善政皆希望能順利的推動這些重要的工作，對國人未來的生活及產業的發展一定會更加進步。

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