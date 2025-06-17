總統府與藍白通聯曝光！知情人士：黃國昌已2度干擾朝野會面

針對總統府邀請在野黨主席共商國是，民眾黨主席黃國昌召開記者會，說明民眾黨態度立場。（記者田裕華攝）

2025/06/17 20:29

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨主席黃國昌今以「總統府安排草率匆促且充滿政治算計」為由，拒絕出席「國家安全情勢專案簡報」；據掌握雙方通聯，民眾黨從未回電，都是以記者會回應，還率先對外發布新聞稿稱接獲邀約「共商國是」，知情人士更提及，去年黃烏龍爆料「蔡柯會」內容被柯打臉，表示黃國昌已兩度干擾朝野會面進行。

據掌握，賴總統520執政週年談話宣布隔天，5月21日府秘書長潘孟安即致電國民黨秘書長黃健庭與民眾黨秘書長周榆修，說明將安排向在野黨主席進行國安簡報，並預計籌備2至3週，以及潘即將出差前往美國阿拉斯加參加能源峰會等情形。

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潘孟安結束訪美行程抵台後，6月12日隨即再致電國民黨秘書長黃健庭、民眾黨秘書長周榆修，邀約6月18號上午進行國安簡報，當時黃、周都回應說要再請示，但當天下午民眾黨卻對外發布新聞稿，聲稱府方邀請「共商國是」。

相較之下，國民黨則持續與府方保持溝通，13日下午，黃健庭主動回電，表達樂觀其成，並詢問是否舉辦會前會、綜合討論環節賴總統是否可以一起參加並開放媒體？能否納入能源、科技、關稅等其他議題。

據掌握，潘孟安15日再次致電黃健庭、周榆修，說明會議名稱如先前通知為「國安情勢簡報」，若朱立倫願出席，將發正式邀請函，流程及接待比照院際協商，總統也將全程與會以表慎重，展現最高誠意。

潘孟安也在通話中說明流程，潘孟安將迎接兩位主席至大禮堂，賴總統會場親迎並開場致詞（公開）、閉門機密簡報（國安會、國防部、外交部、陸委會）及綜合討論。

黃健庭16日也再度致電府方，詢問開場總統致詞外，是否安排朱立倫致詞，以及是否要簽保密協定？因此，當天下午潘孟安再致電兩黨秘書長，說明會議流程與簽署保密協定，並預告將公布流程與討論項目供媒體參考，也已準備好議程與邀請函

據了解，今天上午，黃健庭再致電潘孟安，表示希望賴清德總統及兩黨主席致詞能公開，並縮短國安簡報、延長綜合討論時間；惟下午，民眾黨、國民黨則先後表達拒絕參加。

針對民眾黨近日頻頻提及，去年蔡英文在總統府與柯文哲會談的溝通過程意圖操弄，知情人士指出，回顧去年「蔡柯會」後，黃國昌明明未參與會面，卻擅自跳出來放話、指控會談中「喬NCC人事」，不僅扭曲立意良善的朝野溝通，還被柯文哲本人打臉否認，因此，黃國昌已是兩度干擾朝野會面的進行。

據掌握雙方通聯，民眾黨從未回電。（製表：記者陳昀）

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