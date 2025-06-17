地方負擔租金補貼？盧秀燕表態：難以分攤、很抱歉

中央擴大租金補貼經費，明年起將由中央與地方共同分攤，盧秀燕表示，地方無法分攤。（記者蔡淑媛攝）

2025/06/17 19:43

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中央擴大租金補貼經費，明年將由中央與地方共同分攤，台中市長盧秀燕今天指，租金補貼業務本來就是中央的，「地方無法分攤」，很抱歉。對此，綠營議員批藍白亂刪中央總預算，才是始作俑者；盧秀燕任內標售土地金額全國最高，為台中市房價炒作的元兇，「還好意思講！」

內政部日前發函各縣市政府，中央擴大租金補貼經費明年將由中央與地方共同分攤，台中市須負擔30%、約21.7億，分攤比例與新北市並列第二，僅次於台北市。

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盧秀燕今天主持新任人事處長交接典禮後受訪表示，很多民眾有房屋租金壓力，中央擴大租金補貼政策用意是好的，中央提出每年300億元，對全國民眾進行租金補貼，經費由中央直接撥給審核通過的民眾，直接入戶，沒有經過地方政府。

盧秀燕說，前兩年平均獲得核撥的戶數約8萬戶，去年約15萬戶，每戶可得到的中央租金補貼大約3000多元，可是最近中央忽然說中央錢不夠，突然宣布經費縮減，要地方幫忙出錢，但租金補貼業務本來就是中央的，錢是中央匯給地方民眾，忽然叫地方來幫忙出錢，台中已經被中央刪砍了很多錢，最近才被砍一般性補助款32億元，所以地方無法分攤，很抱歉。

盧秀燕再指，市府還在籌措被中央刪減的32億元，沒有能力倒貼或幫忙出，但希望維持現狀，由中央直接繼續支付給所有租戶，過去能維持這麼多的補助額度或戶數，希望全國都能夠繼續，規模也不要縮減。

民進黨議員陳淑華批評，台中市房地價格在盧秀燕推波助瀾下，房價所得比頻頻攀高、盧秀燕任內標售土地已超過9百多億元，全國最高，價格也是歷史新高，深究起來，盧秀燕標售土地地價產生定錨效應，是台中市房價炒作的元兇，也帶動租金不斷飆高，盧秀燕還好意思講。

陳淑華說，藍白亂刪中央總預算刪到全國有感，盧秀燕又在抹黑中央、亂扣帽子，做政治操作，分化人民與中央政府，藍白亂刪中央總預算才是始作俑者。

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