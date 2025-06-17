涉幽靈連署移審 黃呂錦茹泣訴：只因罷綠就被追殺 不要再鬧下去了

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（前左）、總幹事姚富文（前右）、書記長初文卿，移審台北地院。（記者廖振輝攝）

2025/06/17 19:10

〔記者張文川／台北報導〕國民黨發動罷免民進黨台北市立委吳思瑤、吳沛憶涉「幽靈連署」，台北地檢署昨起訴，在押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿3人今移送台北地院，北院下午開庭接押，黃呂錦茹在庭末泣訴，在人生最後階段成為罪犯，只因發動罷免綠委而被追殺，「這社會還有公平嗎？不要再鬧下去了」。

黃呂錦茹說，這次案件讓她受傷非常大，她滿腔熱血、不忮不求，是國民黨的終身志工，這次罷免案令她心痛的是有31席國民黨區域立委罷免議成案，光是台北市有5席，為什麼做不滿一年就要被罷免，這令她很痛苦，國家社會怎麼會這樣？

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黃呂說，國民台北市黨部計畫罷免2席民進黨台北市立委，這本來也不應該發生，演變成惡罷，她已經將近76歲，人生的最後階段成為罪犯，恐怕會死在獄中，很不光彩，要如何面對祖先和家人？

黃呂說，這並非她成為終身志工想追求的結果，「我本就無意犯罪，大家為什麼不想源頭是什麼？」只因要罷綠，就被無情追殺，希望社會公平、和平一點」。

黃呂說，這社會有沒有公平，本來就不是有沒有抄名冊決定的（此時黃呂突然停頓，作聲哭泣數分鐘才繼續發言），罷雙吳沒能達成，也無法再罷免她們了，「反而是我關在黑牢中，如果繼續被收押，我的人生就到了終點，這社會還有公平嗎？」

黃呂最後說，初文卿、姚富文都是很優秀、很有熱誠的人，願意為過錯付出代價，她今天原本準備要獨自承擔一切罪責，「不要再鬧下去了」。

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