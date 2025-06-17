為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國合會與TAIA簽合作備忘錄 盼整合台灣優勢助友邦數位轉型

    國合會秘書長黃玉霖與TAIA理監事主席蕭文昌代表雙方簽署合作備忘錄。（國合會提供）

    國合會秘書長黃玉霖與TAIA理監事主席蕭文昌代表雙方簽署合作備忘錄。（國合會提供）

    2025/06/17 19:06

    〔記者黃靖媗／台北報導〕國合會今（17）日與台灣人工智慧協會（TAIA）舉辦合作備忘錄簽署儀式。國合會秘書長黃玉霖致詞表示，此次與TAIA攜手合作，能將AI技術應用於智慧農業、公衛醫療等場域，整合台灣優勢知識與智慧解決方案，協助友邦推動數位轉型、提升治理與服務效能，運用台灣經驗擴大對全球永續發展的貢獻與影響力。

    黃玉霖致詞表示，國合會長期深耕友邦與友好國家，在農業、資通訊、環境及公共衛生等不同領域的進步發展，近年更積極導入數位科技，以期提升援助效能與永續發展之韌性。

    黃玉霖指出，此次與TAIA攜手合作，將人工智慧技術應用於智慧農業、公衛醫療等場域，呼應外交部林佳龍部長推動的榮邦計畫，以數位、健康、綠色、韌性4大價值為主軸，整合台灣優勢知識與智慧解決方案，協助友邦推動數位轉型、提升治理與服務效能，國合會未來也將持續深化與產業界的合作，運用台灣經驗擴大對全球永續發展的貢獻與影響力。

    TAIA理監事主席蕭文昌則指出，TAIA匯聚國內人工智慧領域專家與業界資源，致力推動AI技術的跨域應用，此次與國合會的合作，正是科技與國際發展合作的最佳結合，未來也將透過專家交流、人才培訓與技術支援等方式，協助國合會進行多元計畫規劃與執行，共同落實我國對全球永續發展目標的承諾。

    國合會指出，國合會與TAIA將為推動人工智慧技術應用於國際發展援助領域共同努力，積極拓展我國在數位發展、能力建構及永續發展等面向的合作能量；國合會與TAIA將持續深化夥伴關係，促進AI科技在我國對外援助工作中的應用，為我國國際發展合作工作注入新動能。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播