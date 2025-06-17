國合會與TAIA簽合作備忘錄 盼整合台灣優勢助友邦數位轉型

國合會秘書長黃玉霖與TAIA理監事主席蕭文昌代表雙方簽署合作備忘錄。（國合會提供）

2025/06/17 19:06

〔記者黃靖媗／台北報導〕國合會今（17）日與台灣人工智慧協會（TAIA）舉辦合作備忘錄簽署儀式。國合會秘書長黃玉霖致詞表示，此次與TAIA攜手合作，能將AI技術應用於智慧農業、公衛醫療等場域，整合台灣優勢知識與智慧解決方案，協助友邦推動數位轉型、提升治理與服務效能，運用台灣經驗擴大對全球永續發展的貢獻與影響力。

黃玉霖致詞表示，國合會長期深耕友邦與友好國家，在農業、資通訊、環境及公共衛生等不同領域的進步發展，近年更積極導入數位科技，以期提升援助效能與永續發展之韌性。

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黃玉霖指出，此次與TAIA攜手合作，將人工智慧技術應用於智慧農業、公衛醫療等場域，呼應外交部林佳龍部長推動的榮邦計畫，以數位、健康、綠色、韌性4大價值為主軸，整合台灣優勢知識與智慧解決方案，協助友邦推動數位轉型、提升治理與服務效能，國合會未來也將持續深化與產業界的合作，運用台灣經驗擴大對全球永續發展的貢獻與影響力。

TAIA理監事主席蕭文昌則指出，TAIA匯聚國內人工智慧領域專家與業界資源，致力推動AI技術的跨域應用，此次與國合會的合作，正是科技與國際發展合作的最佳結合，未來也將透過專家交流、人才培訓與技術支援等方式，協助國合會進行多元計畫規劃與執行，共同落實我國對全球永續發展目標的承諾。

國合會指出，國合會與TAIA將為推動人工智慧技術應用於國際發展援助領域共同努力，積極拓展我國在數位發展、能力建構及永續發展等面向的合作能量；國合會與TAIA將持續深化夥伴關係，促進AI科技在我國對外援助工作中的應用，為我國國際發展合作工作注入新動能。

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