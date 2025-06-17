黃國昌被質疑拿造假音檔質詢竟嗆她沒當過律師 苗博雅3點霸氣回擊！

苗博雅回擊黃國昌。（資料照）

2025/06/17 19:43

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌昨天（16日）質詢法務部長鄭銘謙「何為惡檢？」時播放了一段檢方偵訊音檔，引發鄭銘謙不滿，反過來質疑黃國昌音檔來源，甚至懷疑是「AI生成」，黃國昌則辯稱是「示範帶」。外界看了大傻眼，北市議員苗博雅更質問這難道不是2005年「腳尾飯事件」翻版？不料黃國昌今天（17日）反嗆苗博雅沒有當過執業律師才會提出如此愚蠢的問題，苗博雅稍早做出回應，給了黃國昌狠狠一記反擊。

黃國昌昨天上午在立院司法及法制委員會質詢法務部長鄭銘謙，提到「惡檢」議題，指稱部分檢察官偵訊時存在辱罵、威脅、恐嚇等情況，接著說要播放一段偵訊光碟內容，鄭銘謙一聽趕緊制止，直言不能在國會殿堂公開播放可能在偵辦中的案件光碟。

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但黃國昌根本不甩鄭銘謙，逕自播起疑似在審訊京華城案的音檔，內含「朱將軍（應指朱亞虎）」、「京華城」等關鍵字。鄭銘謙當場表達強烈不滿，因涉及偵查內容外洩，鄭銘謙反過來質問音檔來源，並懷疑是否為AI生成的假音檔，企圖帶風向讓外界以為檢方真的是以如此方式來辦柯文哲涉入的京華城等案，而黃國昌辯稱他播的只是示範帶。

這段質詢過程曝光後隨即引發輿論撻伐，苗博雅質疑這根本是「腳尾飯事件2.0」。腳尾飯事件是2005年6月間，時任北市議員王育誠拿出拍攝殯葬業者在告別式結束後，將腳尾飯送至民間自助餐店內，用菜餚製作成豆腐乳的錄影帶揭露，引發台灣社會關注，結果後來被發現該錄影帶是王育誠的助理們聯同某新聞台共同參與製作，被外界痛批是一場「自導自演的造假揭弊案」。

沒想到黃國昌今天仍一副理直氣壯地稱，他昨天質詢時從頭到尾就跟鄭銘謙說那不是偵訊光碟，而是示範帶。但回顧質詢當下，黃國昌一開始根本就沒有說他要播放的東西是示範帶，甚至相當清楚地說「如果我公開播放偵訊光碟，是檢察官辱罵受訊問人……來，我放給部長聽」，是整段音檔播完，鄭銘謙提出抗議後，黃國昌才稱是示範帶。

針對苗博雅質疑黃國昌疑似拿假造音檔質詢，如同腳尾飯事件重演，黃國昌反嗆苗博雅可能未將質詢影片看完，不然怎麼會問這麼愚蠢的問題？他唯一想到的解釋就是苗博雅沒當過執業律師，所以不懂實務，不懂被告面對檢察官問案狀況。

對此，苗博雅今傍晚在臉書發文酸黃國昌又再問A答B，不敢正面回應質疑。同時她也提出3點回應：「首先，擁有健全常識的人，都知道腳尾飯事件就是錯誤的鬧劇。不用考取特級廚師，都知道腳尾飯不該賣給活人吃。基本是非觀念，不須任何執照。英雄不怕出身低，負心多是讀書人。腳尾飯質詢手法，就算讀到博士有什麼用呢？」

「再來，我從政之前，長年從事重大冤案救援工作。我經手研究過的不正訊問證據，不會比黃立委少。我深知批判司法不公的正規做法，是拿出真實證據。資料如果是科技模擬，必須『一望即知、明確標示』，不能讓人誤認是實況錄音錄影。這才是第一線實務工作者該遵守的原則。提出真實性曖昧不清的影音檔，不但無法追緝惡檢，還會導致信用破產。不信的話，您可以去請教身邊認識的律師、法官、檢察官，『提出一段錄音檔，播音勘驗完、討論完，才坦承說這是模擬帶』這樣的行為，在實務訴訟程序會不會被電到飛起來。」

「最後一點，我當民代的時間比黃立委長，絕對有資格評論『問政的品質』。憲法賦予立委『言論免責權』是為了讓立委『敢言』、『真言』，不是『亂言』。民代問政應該以『真實』為基本原則，才配得上憲法賦予的言論免責權。黃立委播音前，並沒有明言是模擬檔，導致事後一堆自媒體直接下標『惡檢音檔』，剪接檔案已經廣傳而無從更正。連素來聲譽卓著的主流媒體TVBS新聞，都直接把音檔打上朱亞虎的照片，寫聲音來源是女檢察官和朱亞虎。」

苗博雅表示，「民代質詢使用假影音，讓媒體當真的報導，跟腳尾飯事件如出一轍。身為民代，我不認同腳尾飯質詢手法。腳尾飯手法，用術語說就是『前提事實未建立』，後面質詢什麼都欠缺實質意義。我認為質詢應以真實資料為依據，科技模擬不能造成誤導。多元民主社會，有些人喜歡看腳尾飯質詢，吃得津津有味，我尊重。我不想讓人民誤會我們臺大法律出身的民代，都贊成假影音質詢還沾沾自喜。」

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