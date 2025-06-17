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    馬英九訪中》稱習近平讓近億中國人民脫貧 是古今中外罕見成就

    馬經九今日參訪寧德市壽寧縣下黨鄉。（馬英九基金會提供）

    馬經九今日參訪寧德市壽寧縣下黨鄉。（馬英九基金會提供）

    2025/06/17 18:58

    〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今晚與中國國台辦主任宋濤會見，他致詞時表示，新農村建設是中國「扶貧計畫」的開創試點，中共總書記習近平讓近億中國人民脫貧，是古今中外罕見的成就，也是對中華民族的歷史性貢獻，令人深感敬佩與感動。

    前總統馬英九率領馬英九基金會「大九學堂」學員訪問中國，他並感謝宋濤邀請，讓台灣大學生有機會來認識中國大陸，並請宋濤代為向習近平轉達誠摯謝意。馬英九指出，最近有幾項台灣民調都顯示，多數民眾支持兩岸民間多往來交流，即使是陸委會委託所作的民調，支持兩岸繼續交流的台灣民眾也超過8成，「這就是台灣的主流民意反映活生生的現況！希望大陸能注意到台灣的民心向背，盡其所能地推動兩岸繼續和平發展。」

    馬英九指出，這次他的行程從福建到甘肅，橫跨中國大陸，將近2300公里，福建對台灣人來說，毫不陌生，他也看到福建在吸引台灣青年的政策上做了不少努力，過去幾天在福建他也體會到中國在推動兩岸交流上的用心。

    馬英九表示，今天他參訪了福建新農村建設與寧德時代，讓人印象深刻，寧德時代占全球電動汽車電池市場3分之1，顯見中國在新能源技術的先進地位，而新農村建設是中國「扶貧計畫」的開創試點，習近平讓近億中國人民脫貧，是古今中外罕見的成就，也是對中華民族的歷史性貢獻，令人深感敬佩與感動。

    馬英九重申，海峽兩岸在1992年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』」的共識，符合歷史與各自法律的規定，也兼顧了海峽兩岸人民的利益與福祉，無論外在環境與形勢如何變化，雙方絕對不會改變在「九二共識」以及「反對台獨」的共同政治基礎上，兩岸大步攜手向前行，過去兩岸曾經簽署23項協議，廣泛涵蓋各個層面，可見兩岸合則兩利，分則兩害的政治現實，兩岸民間更有很大的空間，可以共同創造美好未來。

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