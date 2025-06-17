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    台菲災防高階幹部研習營啟動 台亞會：區域韌性合作邁入新階段

    內政部消防署與台亞會共同主辦「台菲災防高階幹部研習營」（JTP） ，17日上午在南投竹山內政部消防署訓練中心開幕。（台亞會提供）

    內政部消防署與台亞會共同主辦「台菲災防高階幹部研習營」（JTP） ，17日上午在南投竹山內政部消防署訓練中心開幕。（台亞會提供）

    2025/06/17 18:50

    〔記者黃靖媗／台北報導〕內政部消防署與台亞洲交流基金會（台亞會）共同主辦「台菲災防高階幹部研習營」（JTP） ，今（17）日上午在南投竹山內政部消防署訓練中心開幕。台亞會執行長楊昊致詞表示，與消防署攜手舉辦台菲聯合訓練計畫，代表台菲雙邊在區域韌性合作上邁入嶄新階段，期許透過此計畫，逐步建構由台灣及菲律賓共同帶動、涵蓋東協國家的「雙向導師制度」，深化災防人才交流與實務經驗傳承。

    台亞會指出，開幕式由內政部消防署訓練中心主任謝志強、台亞會執行長楊昊、馬尼拉經濟文化辦事處台中分處處長朱靖雅（Sabrina Aaron-Eugenio），與菲律賓消防局帶隊官 Joanne Enriquez-Vallejo 致詞；研習營將延續至本週末，安排包括災害應變演練、火災調查、災後重建等主題課程，強化台菲高階幹部在面對複合型災害時的應變能力與實務經驗。

    謝志強代表消防署長蕭煥章致詞表示，台灣與菲律賓地理相近，面臨相似的災害型態，消防署非常樂意與菲律賓分享救災技術與經驗，並期盼雙方持續互學互助；消防署自2010年起展開與菲律賓的合作訓練，迄今已培訓超過400位菲律賓消防人員，雙方交流在疫情後更為頻繁熱絡。

    謝志強指出，消防署訓練中心已於去年取得美國國家防火協會（NFPA）國際認證，學員結訓後可獲頒NFPA認證證書，未來也將陸續導入火災搶救、山域救援及水域基礎救援等認證課程，期盼將訓練中心打造為印太區域領先的專業救災訓練基地，歡迎更多菲律賓同仁來台受訓。

    楊昊致詞表示，本次與消防署攜手舉辦台菲聯合訓練計畫，不僅延續台灣與菲律賓多年來的夥伴情誼，更代表雙邊在區域韌性合作上邁入嶄新階段，體現台菲兩國之間的團結精神、兄弟情誼、彼此的信任與共同的韌性實力。

    楊昊也說，本計畫契合總統賴清德推動的「新南向政策+（NSP+）」架構，特別是在「韌性走廊」的具體實踐上，人道安全與災害防救合作，將是未來區域合作不可或缺的核心支柱，期許透過此計畫，逐步建構由台灣及菲律賓共同帶動、涵蓋東協國家的「雙向導師制度」，深化災防人才交流與實務經驗傳承。

    馬尼拉經濟文化辦事處台中分處處長朱靖雅致詞表示，每一屆消防人員學員皆秉持「共同的使命感」，使命不僅止於技術學習，更在於「建立生命安全、強化制度能量，並跨越國界促進情誼的累積」，研習營計畫對於推動國際交流發揮重要影響，在氣候變遷影響劇烈的背景下，國際社會必須積極培育具備高度專業訓練與完整裝備，且具備合作精神、創新思維與全球視野的新世代應變人才。

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