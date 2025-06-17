南投選委會「罷游」查詢單 竟瞎扯「罷馬」挨轟

南投縣選委會寄送罷免立委游顥查詢單，但卻出現罷免馬文君的內容，民進黨南投縣議員沈夙崢砲轟，南投選委會又在「挖坑給人跳」。（沈夙崢提供）

2025/06/17 18:37

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣選委會近期寄送南投立委游顥罷免查詢單時，竟在查詢單內瞎扯連署人是否有簽署罷免立委馬文君，引發民眾質疑；民進黨南投縣議員沈夙崢痛批選委會又在「挖坑給人跳」，由於選委會就能自行查對「跨區連署」，現在竟用查詢單詢問，讓人匪夷所思；南投縣選委會回應，係因文件繕打作業疏失，現已補寄正確查詢單與道歉函，不影響連署民眾權益。

沈夙崢表示，近日有民眾收到南投選委會寄送南投第二選區罷免立委游顥的查詢單，但打開文件卻發現，內容竟是詢問連署人是否有簽署罷免南投第一選區立委馬文君，讓人一頭霧水。

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沈說，南投選委會本身就有查對職權與責任，可確認連署人是否「跨區連署」，若有跨區就能直接剔除，此次寄出的罷游查詢單，原本是要確認是否為本人參與連署，但內容竟是詢問連署人是否有簽署罷馬，讓人感到不可思議，害收到查詢單的民眾，不知是要勾選「是」還是「否」。

南投縣選委會表示，該查詢單是要寄給投二選區罷游的民眾，惟文件是以罷馬的電子檔底稿進行修改，不料部分內容卻出現漏改情況，以致查詢「罷游」卻出現「罷馬」內容，工作人員忙中出錯，確實是內部作業疏失，經查共寄出5份錯誤查詢單，之後也都補寄正確版並附上道歉函，未來針對寄出的罷免相關文書，都會加強校對，防止類似錯誤再發生。

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