去年「蔡柯會」也閉門 總統府：為什麼柯文哲可以黃國昌不可以？

總統府發言人郭雅慧表示，以國際經驗來說，國安簡報都是閉門進行，就連去年「蔡柯會」也是閉門的，「為什麼柯前主席可以，黃國昌不可以呢？」（記者陳昀攝）

2025/06/17 18:17

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨主席黃國昌不滿總統府邀在野領袖「國安簡報」，僅限縮閉門的國安專報，連綜合座談也不適合對外公開，並質疑府方要求簽訂保密協議，今宣布不出席。總統府發言人郭雅慧表示，以國際經驗來說，國安簡報都是閉門進行，就連去年「蔡柯會」也是閉門的，「為什麼柯前主席可以，黃國昌不可以呢？」

黃國昌今與黨秘書長周榆修舉行記者會，表示對賴總統草率匆促且充滿政治算計的安排，感到相當遺憾，他不會出席這場會議，周也提及，潘孟安都沒提過「保密協議」一事；此外，黃昨也開記者會提出「三不解」，質疑總統府流程安排限定在閉門的國安專報，綜合座談也因扣合國安專報不能公開，賴總統當初說要坦率真誠交換意見、共商國是，怎麼只剩國安專報？

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郭雅慧今天下午回應媒體重申，潘孟安致電黃健庭、周榆修時，皆已明確說明國安簡報會議參考先進民主國家經驗及慣例，須簽署保密協議。她說，兩位黨主席都當過立委，應知道在立法院審預算，尤其是審查國防部機密預算，皆須簽保密切結書。國安簡報須簽署保密協定，其實也是相同的道理，尤其4題簡報都有依「國家機密保護法」核定為極機密，依法應保密20年。

郭雅慧強調，回歸初衷，這是台灣第一次進行「重要國安情勢專案簡報」，由於4題簡報內容涉及高度機敏，因此採取全程閉門形式進行，初衷是希望能力促朝野政黨一起理解各項國安迫切議題，政黨依然以民主精神對內競爭，但是對外為國家團結一致。衷心期盼朝野能夠在最重要的國家安全議題上，能夠以共同的事實為基礎進行對話，尋求對國家利益的共識，攜手面對國家各項挑戰。

被問到是不是因為堅持「閉門會議」而破局？郭雅慧說明，參考先進民主國家經驗，如加拿大、澳洲、英、德、法等，都是閉門進行、沒有例外，就台灣的經驗，去年蔡英文前總統與柯文哲前主席在總統府見面也是閉門，當天周榆修也參與其中，應相當清楚，「為什麼柯前主席可以閉門，黃國昌主席不可以？」更何況相關簡報已被列為「極機密」等級。

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