柯文哲能閉門黃國昌卻不行？ 民眾黨：蔡英文議題能不受限「賴做不到」

台灣民眾黨黨主席 黃國昌（右）、秘書長周榆修（左）17日針對總統府邀請在野黨主席進行國安情勢簡報舉行記者會，強調本此會議「草率匆促且充滿政治算計」，因此台灣民眾黨不克出席。 （記者劉信德攝）

2025/06/17 18:13

〔記者林哲遠／台北報導〕總統賴清德日前責成國安團隊規劃向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，民眾黨主席黃國昌今宣布不克出席。總統府發言人郭雅慧稍早召開記者會直言，去年前總統蔡英文與民眾黨前主席柯文哲在總統府見面也是閉門，為何柯可以閉門，黃不可以；民眾黨則反批，為何蔡英文對議題可以不受限賴政府就做不到？

郭雅慧指出，閉門會議是國際慣例，參考先進民主國家經驗的話，如加拿大、澳洲、英、德、法等，對於國安簡報的規劃，都因為涉及資訊機敏，經驗慣例都採取非公開閉門，沒有例外。

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郭進一步說，以台灣經驗的話，去年蔡前總統與柯前主席在總統府見面也是閉門，當天秘書長周榆修也參與其中，應相當清楚。為什麼柯前主席可以閉門，黃國昌主席不可以？更何況這些都是依據國家機密保護法列為「極機密」等級的簡報資料，依法需要保密。

民眾黨發言人吳怡萱表示，郭雅慧剛剛說，為什麼柯文哲可以，黃國昌不行？民眾黨想反問郭雅慧，為什麼蔡英文幕僚團隊做到的，賴清德幕僚團隊做不到，光是議題不受限賴政府就做不到了，柯文哲當時可是討論了「勞保年金改革」、「提升國防預算」、「強化社會安全網」及「政黨溝通平台」。

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