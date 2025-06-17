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    監院公務車案排定7月審議 召委王幼玲：運作嚴謹、勿枉勿縱

    監察院。（資料照）

    監察院。（資料照）

    2025/06/17 17:54

    〔記者方瑋立／台北報導〕針對外界關切監察院公務車使用情形，監察院副院長李鴻鈞本（6）月2日召開記者會對外說明後，監院紀律委員會已立即啟動既有法定程序處理，召集人、監委王幼玲今（17）日，人民書狀6日送抵後，已於第一時間蒐整全案相關資料，規劃7月召開本案第1次會議，且委員會運作嚴謹，力求勿枉勿縱。

    監察委員紀律委員會召集人、監委王幼玲表示，本案人民書狀經簽辦程序於114年6月6日送達該委員會後，已於第一時間立即蒐整相關議案資料、本院修憲前後公務車使用演變與法令規範、相關法律見解，已規劃於本年7月份召開本案第1次會議，後續將依案情繁簡、相關事證，適時續行相關審議程序。

    其次，外界關心的「案件調查範圍」，王幼玲指出，按「監察院辦理調查案件注意事項」第14點第2項明定「調查報告應明確敘明調查範圍」，又依照憲法增修條文第7條第5項規定，監察委員依據法律獨立行使職權。因此「案件調查範圍」自屬監察委員獨立行使職權事項。

    此外，王幼玲提到，監察委員紀律委員會是依據本院各委員會組織法第2條第3項及監察委員紀律委員會設置辦法第1條規定，所設置之特種委員會，由7位委員組成，會議採合議制，應有委員三分之二以上之出席，始得開會，並經出席委員二分之一以上之同意，始得決議，其運作嚴謹，力求勿枉勿縱。

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