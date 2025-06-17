從不回電只開記者會！ 黃國昌拒出席國安簡報 總統府曝溝通過程

總統府發言人郭雅慧傍晚開記者會回應媒體提問。（記者陳昀攝）

2025/06/17 17:54

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統邀約在野領袖明日聽取國安簡報，民眾黨主席黃國昌以「賴政府安排草率匆促且充滿政治算計」為由拒絕出席；對此，總統府發言人郭雅慧也還原府秘書長潘孟安致電兩黨秘書長協調過程，披露每次致電都只有國民黨秘書長黃健庭積極溝通、民眾黨從未回過電話，都是以開記者會進行回應。

郭雅慧指出，總統賴清德於520執政週年談話時提到，將向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，並責請潘孟安負責前期溝通協調；隔天5月21日，潘孟安即致電兩黨秘書長邀約，也提到因國安簡報內容須準備兩到三週，以及潘即將出差前往美國阿拉斯加參加能源峰會等情形。

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郭雅慧透露，潘孟安結束訪美行程抵台後，6月12日隨即再致電國民黨秘書長黃健庭、民眾黨秘書長周榆修，邀約6月18號（週三）上午九點預留時間進行國安簡報，黃、周當時在電話中都說要回去再請示。

郭雅慧表示，總統府要特別謝謝黃健庭秘書長，針對「重要國安情勢專案簡報」來來回回溝通，提供許多意見進行調整，包括提出希望總統於簡報過程全程參與，以及增加綜合討論時間等，對此，總統也從善如流，表達最大善意，將規格拉到更高，以禮相迎、以誠相會。

郭雅慧指出，遺憾的是，每次致電兩位秘書長，只有黃健庭秘書長頻繁溝通，民眾黨至今則沒有回過電話，3通都是由潘孟安秘書長主動致電，民眾黨則皆係以開記者會進行回應。

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