感謝國民黨善意回應 總統府：盡最大善意持續努力搭建溝通平台

總統府發言人郭雅慧傍晚開記者會回應媒體提問。（記者陳昀攝）

2025/06/17 17:45

〔記者陳昀／台北報導〕對於賴總統邀約在野領袖明日聽取國安簡報，民眾黨主席黃國昌、國民黨主席朱立倫今天接連表達不出席，但朱仍不排除未來進行朝野對談。對此，總統府發言人郭雅慧表示，感謝國民黨過程中積極溝通、善意回應，民眾黨以記者會宣布不出席，國民黨則不排除後續可能，依照這個事實基礎，總統府會再盡最大善意，持續努力搭建溝通平台。

郭雅慧表示，潘孟安日前致電兩黨秘書長曾初步提及日期、協調流程，特別感謝國民黨秘書長黃健庭來回溝通過程給了非常多建議，賴總統也從善如流，願以全程參與簡報、拉長座談時間等表達最高善意，這些溝通都是有所回饋的，總統府沒有「變來變去」，公布的版本始終只有一個。

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郭雅慧強調，總統府是敞開溝通大門的，接下來也會持續溝通，非常謝謝國民黨善意回應。

對於黃健庭認為「國安簡報」與國民黨期待的「國是會議」落差太大，郭雅慧說，賴總統520致詞說得很清楚是「國安簡報」，由於資料高度機敏，才會規劃閉門形式，感謝國民黨溝通過程的善意回應，溝通的大門是敞開的，接下來也會持續努力搭建溝通平台，初衷是對內競爭、對外團結面對台灣面臨的國際挑戰，讓在野領袖在共同的資訊基礎上進行對話。

被問到潘孟安有無可能邀請在野黨秘書長「會前會」，郭雅慧說，潘孟安、黃健庭電話溝通過程非常融洽、有默契，黃曾提過「幕僚會前會」，但後來也達成共識，雙方以電話溝通並沒有障礙、也清楚彼此訴求，形式上並不拘泥，電話也好、會面也好，「只要表達善意，有了第一步當然就會有第二步」。

被問及是不是取消「國安簡報」，還會進一步聯繫兩黨主席嗎？郭雅慧說，一如大家所知，民眾黨以記者會宣布不出席，國民黨則不排除後續可能，依照這個事實基礎，總統府會再盡最大善意。

對於藍白兩黨希望「開放」討論，有沒有進一步談判空間？郭雅慧說，國民黨提出好幾個條件想調整，也有提到適度開放、細部溝通，這部分雙方都釋出善意，後續相信潘孟安及窗口會有更多討論，府方也會持續表達善意。

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