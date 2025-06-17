跟進民眾黨 朱立倫拒出席總統府國安簡報

針對賴清德總統邀請在野黨主席明日聽取國安簡報一事，國民黨主席朱立倫今日下午召開記者會宣布，已經回覆府方明天不會參加這場會議。（記者田裕華攝）

2025/06/17 16:57

〔記者施曉光／台北報導〕針對賴清德總統邀請在野黨主席明日聽取國安簡報一事，國民黨主席朱立倫今日下午召開記者會宣布，已經回覆府方明天不會參加這場會議，但他也強調，希望國民黨、民眾黨兩黨秘書長持續與總統府協商，若能達共識，未來還是可以進行朝野對談。

朱立倫強調，建構朝野對話平台是國民黨的基本立場，而且國民黨主張朝野要和不要鬥，要對話而不是訓話，這把關鍵的鑰匙就在賴清德總統的手上，如果朝野繼續對立，絕非台灣之福，希望賴總統要用最大的智慧化解這次的大罷免，這才是未來朝野對話最重要的基礎。

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朱立倫表示，台灣屬於全體台灣人民，但可惜一年多來國民黨期待的朝野對話已經遲到了，經這幾天朝野溝通，國民黨的基本要求就是開大門、走大路，所有該公開的，人民有知的權力，而且朝野對話是要解決人民問題，而非製造問題，除了國防、兩岸安全，人民也關心經濟、產業、能源、科技、社會等安全，這些議題的對話都是必須。

他說，感謝國民黨與民眾黨兩黨秘書長與總統府秘書長潘孟安的溝通，但很遺憾，迄今仍無法達成共識，但持續溝通是國民黨的基本態度，更重要的是希望朝野溝通並非單向的簡報，而是朝野對話，希望潘孟安與藍、白兩黨秘書長持續建立朝野對話平台。

此外，朱立倫也向賴清德總統提出要求，台灣今天最重要的就是民眾關心的議題，而非只有民進黨少數人所關心的議題，其中包括大家的荷包是否會因為關稅戰而減少？關稅會是幾趴，匯率會變多少？美債是否會造成台灣外匯存底的大量損失與就業機會流失？台灣產業是否會外移？國民黨也關心核能電廠關掉後台灣將缺電，AI產業的未來在那裡？以及大家周邊是否還有詐騙等治安問題，他強調，這些才是人民所關心的問題。

國民黨主席朱立倫今日下午召開記者會宣布不參加明天的國安簡報。（記者田裕華攝）

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