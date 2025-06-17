黃國昌拒參加國安簡報 吳思瑤酸：沒有鎂光燈就無法存活？

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者王煒博攝）

2025/06/17 16:34

〔記者謝君臨／台北報導〕總統賴清德日前責成國安團隊規劃向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，民眾黨今發布聲明表示，對於賴政府此次草率匆促且充滿政治算計安排，民眾黨至感遺憾，黨主席黃國昌不克出席此次會議。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤大酸，「黃國昌沒有鎂光燈就無法存活嗎？沒有直播，就沒有辦法討論嗎？」

吳思瑤表示「非常遺憾」，總統願意釋出善意、遞出橄欖枝，但黃國昌卻把橄欖樹都砍了，總統願意無私分享國安資訊，就是希望在野黨領袖能夠共體台灣國安困境，團結整個國家的力量。國安不分顏色、不分政黨，但總統的用心良苦，顯然黃還是基於個人的政治盤算，而葬送了非常難得的朝野和解、對話機會。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤指出，綜觀國際對於國安簡報的經驗，不管是澳洲、加拿大等民主先進國家，也都有類似的閉門會議，因為國安事涉機敏內容，大家都有成熟、健康的心態面對這樣的形式。再者，前總統蔡英文去年3月會面民眾黨前主席柯文哲，也採取全程不公開的閉門會議，柯都接受了，黃的氣焰和氣勢一定要這麼大？

「只能說比遺憾更遺憾，總統遞出來的善意和誠意，顯然黃國昌他完全的都打翻了。」吳思瑤也說，目前國民黨尚未正式回應，還是期待在野黨領袖能把國家利益至於政黨和個人利益之上，黃選擇拒絕參加，但我們還是不放棄努力，希望最大的在野黨國民黨，能夠樂於接受總統的國安簡報安排。

此外，吳思瑤也提及，剛剛民眾黨在社群貼文，針對黃國昌拒絕參與總統的國安簡報，它的標題竟然寫：「總統府想講的是中國，但他們想講的是台灣。」他要反問黃，「難道台灣最主要的境外敵對勢力就是中國，講不得嗎？當我們面對國安處境時，難道可以不討論中國對台灣的威脅嗎？黃國昌拒絕出席國安簡報，難道是中國不能提嗎？」

吳思瑤說，曾幾何時，號稱以人民利益福祉為優先的民眾黨，連最大的境外敵對勢力中國都不能談嗎？所以黃國昌拒絕出席，凸顯了他的氣弱心虛，恐怕也和他過去言必稱賴清德，要和賴辯論、PK的黃國昌，顯然是有很大的差距，「難道黃國昌不願意，或是不敢直球對決嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法