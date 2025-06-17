媒體報導「罷免高虹安、鄭正鈐二階連署上萬份無效」竹檢：偵查不公開

媒體報導稱新竹市雙罷免中的高虹安、鄭正鈐二階連署各有上萬份無效連署，新竹地檢署稱偵查不公開。圖為高虹安與鄭正鈐和黃國昌合體宣傳反罷免情形。（記者洪美秀攝）

2025/06/17 16:43

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）二階連署份數送出共10萬4515份，連署份數比例與預定超過147%及150%，今天有媒體報導稱有讀者爆料，無論是高還是鄭，2人二階段連署都傳出各有1萬多份無效連署，還包含偽造與死亡連署，更傳出檢方已啟動偵辦。對此，新竹地檢署回應，偵查不公開，關於罷免相關案件，檢方都會依法偵辦。

有媒體報導稱讀者爆料，高虹安與鄭正鈐都面臨罷免，國民黨因一階罷綠的死亡連署及造假連署份數已有多人遭起訴，但高虹安與鄭正鈐的罷免二階連署也出現偽造與死亡連署。

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據爆料者提供資料，高虹安無效連署總分數達到1萬300餘份，鄭正鈐則有1萬600餘份，鄭正鈐部分還有死亡連署情形，由於外界有檢調只辦藍不辦綠造假連署的質疑，也讓此爆料受到關注。

新竹市雙罷總部5月4日將高虹安與鄭正鈐的二階連署份數送到市選委會，並宣佈高與鄭的連署書總份數突破10萬份，總計為10萬4515份，展現民意對罷免行動的強烈支持，而雙罷二階連署送件後的40天是查對期，並已在6月13日結束，雙罷總部領銜人戴振博上週也稱未收到市選委會的補件通知，代表新竹市雙罷免將進入三階投票。

對於有爆料者稱二階連署份數有各1萬多份無效連署，且檢方也著手偵辦，對此，新竹檢方強調偵查不公開，一切依法處理。

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