怯戰神？黃國昌不出席國安簡報 周玉蔻：沒料又自卑的咖！

民眾黨主席黃國昌宣布不出席國安簡報會議。（記者劉信德攝）

2025/06/17 17:12

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德日前責成國安團隊規劃向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，民眾黨主席黃國昌卻因不能直播鬧彆扭，今天（17日）指控賴政府此次安排草率匆促且充滿政治算計，宣布不克出席。對此，資深媒體人周玉蔻直言，黃國昌不參加國安簡報早在預料之中，因為「他沒料心虛不敢上場！」

賴政府首次邀集在野領袖進行國安簡報，但民眾黨要求全程開直播遭拒，總統府秘書長潘孟安早前致電藍白兩黨秘書長黃健庭和周榆修，就已明確說明，國安簡報會議涉及高度機敏，全程閉門，且參考其他先進民主國家經驗及慣例，須簽署保密協議，遑論對外開直播。

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沒想到黃國昌今天發布4點聲明，指責此次會議將議題限縮在「重要國安情勢簡報」，與賴清德承諾過邀請在野黨領袖「坦率真誠交換意見，共商國是」存在高度落差，對於賴清德政府此次草率匆促且充滿政治算計之安排，民眾黨至感遺憾，他不克出席此次會議。

而國民黨主席朱立倫今日下午召開記者會宣布，已經回覆府方明天不會參加這場會議，至於黃健庭今天先前表示，國民黨的立場是「無法接受全程不公開」，起碼在會議開始前，總統致詞完後，也能讓兩黨主席公開致詞，他們堅持簡報會議前，兩黨主席與總統互動時能公開。黃健庭還說，該場會議框架是總統規劃的「聽簡報」，不符合國民黨預設能夠討論重要國是的構想。

對此，周玉蔻在臉書發文酸，「呵呵！黃國昌不出席國安簡報，還洋洋得意發表4點聲明！以為賴清德沒猜到嗎？笑死！朱立倫跟進，坐實了國民黨與民眾黨不顧台灣國家安危聽命中共的國際傳聞！這種小鼻子小眼睛，只注意聲量和個人利益的舉動，小規模到可笑！黃大主席，每天吼來吼去戰賴總統，真正到了一翻兩瞪眼的時候，連個大局為重的戲都不會演？」

「為什麼？很簡單，自卑感！胸中無壑、腹肚無料，到時候聽不懂簡報也就罷了，像樣的提問一片空洞，才是黃國昌的最怕！天天罵賴清徳都快超過500天了，一旦被禮貌邀請入府，政治邏輯與兵法推演判斷能力為0的黃國昌，一定心虛到不知如何和正直氣派的賴清德對話，乾脆逃之夭夭……」

周玉蔻最後嘲諷：「說穿了，這咖，騙騙那個沒料又自大、言行無狀的柯文哲還可以，真要硬碰硬和正能量的賴團隊平起平坐，腿軟手麻，自慚形穢，只能跑人。至於朱立倫，不是戰獨裁、司法迫害嗎？有本事現場嗆聲賴清德啊！不敢！色厲內荏，又沒有主席扮相的自信和支撐條件，跛腳殘手，只好鼠竄。」

除此之外，大批網友也湧入黃國昌的臉書吐槽，「不愧是怯戰神，只打會贏的仗，參加可以直播剪片的局」、「都給你說就飽了」、「你就開個直播，用AI賴清德、AI柯文哲還有黃國昌三個面談就好啦」、「之前還嗆叫賴總統出來辯論，現在給機會邀他卻龜縮，真是超速啦！」、「只能在自己的直播間當戰神」、「我還以為你會答應，畢竟你找賴清德很久了，結果還是找一堆理由縮了」。

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