國民黨拒辯論放大聲公播「囚鳥」 曹興誠：全黨墮落成徐巧芯、賴苡任混混化身

反共護台志工聯盟赴國民黨中央黨部送辯論邀請，反共護台三號志工曹興誠與志工們在國民黨中央黨部前開講並接受現場媒體提問。（記者田裕華攝）

2025/06/17 16:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前聯電董事長曹興誠、反共護台志工聯盟志工上午親赴國民黨中央黨部下辯論戰帖，邀國民黨主席朱立倫進行大罷免的公開辯論，卻遭國民黨放置大聲公播放「囚鳥」反諷嘲笑。曹興誠今日痛批，全黨墮落，變成徐巧芯和賴苡任這些混混的化身。

曹興誠發文指出，今天上午他和幾位罷團領銜人，前去八德路的國民黨中央黨部，遞交辯論邀請函。國民黨竟然事先架設拒馬，阻止我們進入，還樹立看板，用大喇叭對他進行扭曲事實的人身攻擊。

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曹興誠質疑，堂堂一個百年大黨，不僅不敢接下辯論邀請函，還用高聲叫罵的無禮方式，對待來訪的選民。全黨墮落，變成徐巧芯和賴苡任這些混混的化身，讓人不勝唏噓。

曹興誠指出，大罷免已經是攸關台灣前途的大議題，罷免方和反罷方都有義務，公開辯論其立場和理由，以展示對選民的尊重。如果國民黨不敢和罷團直球對決、公開辯論，只想用扭曲事實和人身攻擊的手段來提升同溫層的仇恨和無知，其對社會的理性和諧必然造成極大的傷害。

他強調，我們寄望藍營的支持者，能夠要求朱主席和傅召集人，接受他和沈伯洋的辯論邀請。藍營支持者應該問：「如果反罷免有理，公開辯論不是可以增加中間選民的認同嗎？有理可以走遍天下，幹嘛害怕公開辯論呢？」

前聯電董事長曹興誠、反共護台志工聯盟志工上午親赴國民黨中央黨部下辯論戰帖，邀國民黨主席朱立倫進行大罷免的公開辯論，卻遭國民黨放置大聲公播放「囚鳥」反諷嘲笑。（圖取自曹興誠臉書）

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