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    涉幽靈連署 「高雄雙罷劫」發言人徐尚賢續押2個月

    「高雄雙罷劫」發言人徐尚賢被法官裁定延押2月。（資料照、民眾提供）

    「高雄雙罷劫」發言人徐尚賢被法官裁定延押2月。（資料照、民眾提供）

    2025/06/17 16:08

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄地檢署偵辦「高雄雙罷劫」涉幽靈連署，檢方認定「高雄雙罷劫」發言人徐尚賢與幽靈連署有關，4月20日聲押獲准後，雄檢昨再提出延長羈押2個月，高雄地院今天審理後，徐尚賢仍否認涉案，法官裁定他續押2個月，並禁止接見、通信及授受物件。

    根據中選會資料，許智傑罷免案第1階段合格率為76.03%，死亡連署人數182人、黃捷罷免案第1階段合格率81.67%，死亡數28人。「高雄雙罷劫」涉幽靈連署案，雄檢4月時先帶回85歲老婦黃晃枝（罷免黃捷領銜人）和朱磊（罷免許智傑領銜人）經雄檢複訊後，黃婦無保請回、朱磊15萬元交保，而徐尚賢則是在高雄市調處鳳山工作站門口聲援朱、黃兩人時，當場被上銬逮捕，被訊後被檢方聲押。

    而「高雄雙罷劫」推動的罷免行動，也於本月14日宣布，罷免黃捷仍差3400百份、罷免許智傑也少5700百份連署書，高雄雙罷劫宣布連署失敗不送件。

    雄院指出，徐尚賢在首次羈押庭上，坦承罷免提議人名冊上的簽名，都不是提議人本人所親簽，而是他本人或罷免志工所為的「客觀事實」，但他本人否認犯罪，且檢方扣案的兩支手機裡，有被徐尚賢刪除LINE對話紀錄，徐在庭上也坦承有刪除個資方面檔案行為；此外，檢方還查出，徐尚賢有教導罷免黃捷領銜人黃晃枝、罷免許智傑領銜人朱磊如何應對檢調詢問，因此被認定有串、滅證之虞，裁定羈押禁見。

    徐尚賢羈押期滿，雄檢聲請延押，昨（16日）開庭時，徐尚賢仍否認犯行，法官認為，本案尚有多名證人未到案，而徐的供述與其他已到案證人證述也有出入，法官綜合衡量各情，認為現階段無從以具保等侵害較小手段代替，今下午裁定自6月19日起延長羈押2月，並禁止接見、通信及授受物件。

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