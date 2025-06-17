罷免高虹安、鄭正鈐連署各1萬多份無效？ 竹市「雙罷總部」回應了

新竹雙罷遭媒體爆二階各有上萬份無效連署？新竹雙罷總部發言人林志潔對不明人士的爆料，質疑其來源可疑。圖為新竹雙罷三階總部成立情形。（記者洪美秀攝）

2025/06/17 16:37

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）二階連署共10萬4515份連署書，有媒體稱有爆料者稱新竹雙罷針對各被罷免人，各有1萬份無效連署，且疑似涉及偽造死亡連署，新竹市雙罷免總部發言人林志潔表示，雙罷總部收件及造冊嚴謹，與國民黨採用作弊的方式大量抄襲名冊進行罷免完全不同。且選務涉及個資與罷免，應嚴守保密和程序規範，媒體報導來自不知名人士爆料，來源可疑。

林志潔說，即使果真兩人各有1萬份無效連署，可合理推測，必定是因為選罷法規定二階罷免連署人和一階提議人不能重覆，而新竹市雙罷是全台罷免提議人（一階）送出最多的罷免案，一階送出罷免高虹安、與鄭正鈐各達7千份提議書，因此這7千份在二階的的重複連署都會被計入無效連署之故。

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她研判，剩下各3千份的無效連署，或有地址寫錯，或有字跡無法辨認等錯誤可能導致無效，以新竹雙罷交出將近10萬5千份的連署書，被罷免的兩人連署共有6千份錯誤，其錯誤率不到6%，正確率高達94%，剛好和國民黨罷免吳思瑤委員的造假率相當。

她也質疑，媒體報導提到有讀者爆料新竹市雙罷的無效連署數量，且數字相當明確，這是連領銜人和發言人都未收到相關資料，卻有不明人士向媒體爆料，正證明市府的行政不中立，讓審查資訊外流提，而這也反映新竹市雙罷在連署期間所遇到的種種困擾。

林志潔說，市府以各種手段處處刁難罷免案的進行，今日在新竹市議會，新竹市政府民政處長施淑婷甚至動手移除民進黨新竹市議會黨團的物品，絲毫不顧昨日議會質詢時，國民黨議員也一樣在質詢時放手板。施淑婷甚至在中場休息飆罵民進黨議員是流氓，其無賴與無恥之行徑實令人驚嘆。

新竹市雙罷總部強調，絕不會像國民黨罷免民進黨立委用作弊方式連署，侵害民主基石，雙罷總部在收集連署書及造冊的過程，一切依照法律規定，慎重嚴謹收集處理連署書。雙罷總部對罷免連署有信心會順利通過審查，將等待20日中選會公告成案。

新竹雙罷遭媒體爆二階各有上萬份無效連署？新竹雙罷總部發言人林志潔對不明人士的爆料，質疑其來源可疑。圖為新竹雙罷三階總部成立情形。（記者洪美秀攝）

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