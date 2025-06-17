藍白拋廢除監院 侯友宜：不做意識形態對立才能讓台灣更好

新北市長侯友宜回應，監委有很多重要議題要去執行，不是去做一些政治意識形態對立，因此地方政府希望的就是所有制度讓政務推行順暢，簡政便民、發揮職權功能、團結合作，讓台灣更好。（記者羅國嘉攝）

2025/06/17 16:52

〔記者羅國嘉／新北報導〕藍白近日拋出修憲廢除監察院，新北市議員劉美芳在議會總質詢時詢問市長侯友宜對此次監院存廢想法，也直言「希望監院能不再是總統酬庸人士的後花園。」侯友宜回應，監委有很多重要議題要去執行，不是去做一些政治意識形態對立，因此地方政府希望的就是所有制度讓政務推行順暢，簡政便民、發揮職權功能、團結合作，讓台灣更好。

劉美芳指出，監察院由總統來提名，市府跟中央體系息息相關，所以制度的改革是市政的體系，但在支持上面，大家會認為可能是功能有重疊效率不彰，那反對責任為有彈劾的獨立性。若以民主正當性來看，因為不是民選，所以會有酬庸的問題，反對類型則會說，還可能還有一定的監察作用。反問侯友宜對此次監院存廢想法。

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侯友宜表示，監察院有些作為上不應該，如先前的公器私用一事，或是監察委員不能監察自己「這真的是很離譜的一件事」。他自己也很有感觸，35年前不是事實的舊案，居然在選舉後被調查，但他尊重監察委員的職權，但是不要忘了，監委有很多重要議題要去執行，不是去做一些政治意識形態對立。

侯友宜說，如果能讓監察權發揮贏得人民信任，有些改革是必要之痛，所以到底要不要廢除監院，因為職權在立法院，需要朝野一致共識，像是監察權未來要隸屬哪一個部會，還要有內控機制，若民意都朝這個方向，就趕快努力去做。

對於考試院存廢問題，侯友宜則認為，考試院工作還是需要有人來做，只不過如果考試院要做調整，也要經過立法院的多數表決後，才可做調整。至於考試院以後要隸屬在哪，不是說不可以討論，一個制度設計有時空環境背景，時代在改變，「好的要留下來，不好的要汰換」。

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