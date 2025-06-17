議員籲建設二殯分散板殯量能 侯友宜：殯葬朝分散、分流量能努力

新北市議會今日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/17 16:46

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立殯儀館（簡稱板殯）位在板橋區，原地改建或遷建引發討論，板橋部分民眾抗爭反對改建，市議會成立「殯葬政策專案小組」，將針對新北未來的殯葬政策提出規劃與建議。市議員周勝考今（17）日質詢表示，希望市府改以設立第二殯儀館等政策方向分散量能，殯儀館擴建已有萬人抗議。市長侯友宜說，市府朝分散殯葬量能方向努力，願意傾聽民意。

周勝考指出，市府要蓋大巨蛋，選址考察大家歡迎，相較於此，嫌惡設施的法務部矯正署台北看守所可以遷址，殯儀館為何一定要在板橋區？周邊區域住宅區已是人滿為患，他贊成市府解決殯儀館問題，但希望不要設立在原處，市府應持開放態度傾聽人民意見，盡可能與民達成共識，盡可能找到大眾有共識的遷建點。

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侯友宜表示，他願意傾聽民意，使板殯更好、環境更好，每個人都要走這「最後一哩路」，殯葬議題不是板橋的事，是新北的事，市府朝向殯葬量能分散、分流方向努力，不只有板橋區，其他區域也要有「最後一哩路」的設施設備，市府有責任把這件事做得更好。

周勝考說，已經有萬人連署反對殯儀館擴建，針對現有設施，市府想修繕或整理他沒有意見，但若要擴建，就有民意阻力，市議會已經組成專案小組，他會將視察新竹市禮廳的結果帶回小組討論，小組也可討論新北是否有建設二殯的可能性，以此分散殯葬量能；可以效仿別人好的經驗，建設不一定要與民抗爭。

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