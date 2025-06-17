開不開直播也能吵！黃國昌拒出席國安專報 吳崢：不意外

民眾黨主席黃國昌下午宣布不克出席賴總統邀請的國安簡報；對此，民進黨發言人吳崢表示，遺憾但不意外。（記者陳昀攝）

2025/06/17 15:59

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨主席黃國昌今天早上開記者會批評民進黨發言人吳崢「心智不正常」，下午再宣布不克出席賴總統邀請的國安簡報；吳崢對此表示，遺憾但不意外，民眾黨先前操作明顯是在找理由，政黨共商國安，結果民眾黨要因為直不直播談不攏不來，這個政黨真的把政治操作看得比國家安全更重要。

吳崢指出，聽到黃國昌攻擊他「心智有問題」時也嚇一跳，他自認平常是個情緒蠻穩定的人，不會動不動就咆哮、暴怒，黃怎會出此一問？後來知道黃國昌又在講國安專報直播的問題，說他沒有要求全程直播，無關國安機密的時候直播就好。

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吳崢說明，這個問題他昨天已經解釋得很清楚，這場會議的性質就是分享國安資訊後進行綜合意見交換，實在沒辦法區分什麼時候講國安、什麼時候不講國安，如果要為了開直播而限制簡報後討論的範圍，那是本末倒置，喪失會議本身的目的，這個道理應該不難懂。

吳崢說，他稍早也表明，如果黃國昌不想參加國安專報，直說就好，不用東拉西扯一直找藉口做文章，一下是簡單的不適合直播，也要來來回回吵這麼久，一下又派發言人出來說如果國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌洩密怎麼辦，明顯是在找理由。

吳崢說，結果還真的跟他預料的一樣，黃國昌出來正式宣布不參加國安專報，只能說，「遺憾但不意外」，總統希望聯合朝野政黨共商國安，結果民眾黨要因為直不直播談不攏不來，這個政黨真的把政治操作看得比國家安全更重要。

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