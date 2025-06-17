批自由車場工程改善越改越爛 竹市綠營：罷免執政無力的高虹安

新竹市議會民進黨團批市府的自由場改善工程是越改越爛，市府只會騙騙騙。（記者洪美秀攝）

2025/06/17 16:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會民進黨團今天針對市府主導、中央補助斥資1.18億元的自由車場改善工程，進度嚴重落後、施工品質不佳，市府只會不斷騙騙騙，突顯高虹安市府執政無力，籲市民三階罷免投同意票。

議員劉彥伶痛批，從高虹安到邱臣遠，就是一路騙騙騙，說好要改善、要驗收、要如期完工，如今還說「接近完工，目前施工進度已達99.03%」但她實地查證，跑道依舊是一堆破損和空洞，坑坑巴巴的鋪面要選手如何試騎，風險誰來承擔？又是一次赤裸裸的欺騙，執政2年多卻一再跳票。

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市府工務處表示，竹市自由車場實際工程進度為99.03%，目前修正中的曲面賽道是屬缺失改善，並非未完成工項。因工程已逾期完工，將監督廠商施工進度及施工品質，有關逾期完工部分除依契約規定扣罰逾期罰款外，也會依契約其他規定辦理。

劉彥伶稱市府反覆無常、話術連連的行為，有如恐怖情人般，只會滿口保證，實際卻是拖延、欺瞞、失控、不斷的浪費竹市民的納稅錢。

民進黨團也要求市府應確實完成驗收啟用，場地要可比賽與練習使用，若無法驗收，請解約停工結算，並請依規究責廠商及相關失職人員，不論有無完成驗收，都請市府啟動250鋁合金賽道的規劃與施作工程，以利自由車場永續使用。

黨團也批市府整天將責任歸咎中央，指控補助遭「苛扣」，實為「無能執政、卸責中央」，更慣性怪罪前朝，從不正視自己執政的怠惰與失職，籲市民三階罷免投同意票，罷免執政失能的高虹安市府。

新竹市議會民進黨團批市府的自由場改善工程是越改越爛，市府只會騙騙騙。（記者洪美秀攝）

新竹市議會民進黨團批市府的自由場改善工程是越改越爛，市府只會騙騙騙。（記者洪美秀攝）

圖為自由車場改善的現況。（民進黨團提供）

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