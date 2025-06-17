三階行動總策出爐！ 「大安強強滾」推首支廣告、100場客廳會

罷免團體「大安強強滾」發起連署罷免國民黨籍台北市第六選區立法委員羅智強，舉行第三階段行動總策記者會。（記者董冠怡攝）

2025/06/17 16:11

〔記者董冠怡／台北報導〕罷免團體「大安強強滾」發起連署罷免國民黨籍台北市第六選區立法委員羅智強，今天舉行第三階段行動總策記者會，公布首支罷免視覺廣告，以及新建公民行動平台「Count Me 『1』n（算我1咖）」，人人皆可發起行動；也將推出百川計畫，藉由100場客廳會與主題會，蒐集民意凝聚中間選民，還有Podcast節目「大安理來講」，拓展議題覆蓋面向。

「大安強強滾」表示，羅智強罷免案二階連署查對期限截止，目前沒有收到任何通知，應該就表示會進入三階投票，因此選擇今天開始啟動下一階段的選戰，並以「罷免，不只是投票，更是參與」為主題，將一、二階行動以罷團為中心，到三階時轉而更倚賴公民自主，透過空戰、陸戰催出更多支持同意罷免的選票。

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系列活動首支影片「詭球：流竄大安區的都市傳說」長約二分鐘，由公民、素人製作，內容質疑「大安空轉了一年，等到了它，光會作秀、不做功課、親中傅隨、不做服務，選錯了人，還有機會，再做一次選擇，這一場球賽，我們只能贏！」

此外，推出全新數位公民行動平台「Count Me 『1』n」 ，「大安強強滾」說明，論壇最重要的精神，源自於提議、連署階段發現，不少民眾想要自主發起行動，但缺乏相關機制，必須等待罷團動作，因此三階希望可以去罷團中心化，回歸以個人為中心的公民參與，「我提案、我執行」，打造人人有事做的公民行動社群，預計6月底上線。

「大安強強滾」指出，除了傳統選戰掃街、站路口、派發文宣的作法，為了打動關鍵的中間選民，將舉辦100場「大安百川會」，試圖從民眾關心的議題切入，吸引並匯聚不同興趣團體，深入社區、搶進客廳話語權，實質接觸居民，很多人覺得不想談政治，但事實上沒有什麼事與政治無關。」

另有「大安理來講」Podcast上線，罷團解釋，是現今要在國會跟藍白溝通困難，無法理性討論公共議題，因此開設節目，拓展議題覆蓋面向，適時進行重點回應，未來還會著重聚焦議題導向，以選民為中心，談論真正重要的題目，以及強化罷免廣告空戰與陸戰文宣，串聯中間選民同意罷免。

罷團也在現場舉行「大安罷免，區區有你啟動儀式」，由大安區7大次分區的代表如綠委范雲、議員趙怡翔及志工等人，將象徵公民翻轉力量的七塊拼圖貼上第圖板，宣告「大安三階公民行動全面啟動！」

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