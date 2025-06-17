為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中選會週五公布罷免是否成案 台中罷團站路口「文心罷免一條龍」

    中選會預計週五公布罷免是否成案，志工在五權西路路口呼籲投下同意票。（記者黃旭磊攝）

    中選會預計週五公布罷免是否成案，志工在五權西路路口呼籲投下同意票。（記者黃旭磊攝）

    2025/06/17 15:54

    〔記者黃旭磊／台中報導〕大罷免即將進入第3階段，中央選舉委員會預計週五（20日）將公布審定首波罷免案，對此，台中罷免藍委廖偉翔的「中四廢翔」等罷團週五晚間將舉辦「十隊聯合站路口-文心罷免一條龍」活動，鼓勵選民踴躍參與罷免投票，「中四廢翔」發起人杜承哲醫師說，很期待選民有機會「廢翔」，預期多選區將在同一天投票減輕選務負擔。

    中選會上週宣布，預估這波罷免二階連署審查26件，審查結果如果一切合法，會盡快宣告罷免案成立，至於可能需要補件案子，中選會也會盡快通知領銜人補件，根據選罷法規定，在成案之後的20日到60日之內，必須進行罷免案投票。

    台中市第四選區預期被列入首波公布名單，週五當晚將發起「十隊聯合站路口-文心罷免一條龍」，於晚間6時至7時下班時間，在文心路由北至南10個路口高舉「同意罷免」宣傳牌子，鼓勵選民踴躍投票，同時也加收罷免藍委顏寬恒、楊瓊瓔及江啟臣加連署書，讓中二、三及八選區，「中二解顏」、「中三拒櫻」及「中八擊臣」都順利進入投票。

    杜承哲強調，連署書於5月5日送件，罷依選舉罷免法主辦的台中市選委會應於上週14日公布審查結果，至今未收到補件通知，很可能是為讓投票時間集中，避免浪費選務資源也減輕選務人員負擔，若「廢翔」順利審查過關，鼓勵選民踴躍投票罷免不適任立委。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播