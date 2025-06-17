中選會週五公布罷免是否成案 台中罷團站路口「文心罷免一條龍」

中選會預計週五公布罷免是否成案，志工在五權西路路口呼籲投下同意票。（記者黃旭磊攝）

2025/06/17 15:54

〔記者黃旭磊／台中報導〕大罷免即將進入第3階段，中央選舉委員會預計週五（20日）將公布審定首波罷免案，對此，台中罷免藍委廖偉翔的「中四廢翔」等罷團週五晚間將舉辦「十隊聯合站路口-文心罷免一條龍」活動，鼓勵選民踴躍參與罷免投票，「中四廢翔」發起人杜承哲醫師說，很期待選民有機會「廢翔」，預期多選區將在同一天投票減輕選務負擔。

中選會上週宣布，預估這波罷免二階連署審查26件，審查結果如果一切合法，會盡快宣告罷免案成立，至於可能需要補件案子，中選會也會盡快通知領銜人補件，根據選罷法規定，在成案之後的20日到60日之內，必須進行罷免案投票。

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台中市第四選區預期被列入首波公布名單，週五當晚將發起「十隊聯合站路口-文心罷免一條龍」，於晚間6時至7時下班時間，在文心路由北至南10個路口高舉「同意罷免」宣傳牌子，鼓勵選民踴躍投票，同時也加收罷免藍委顏寬恒、楊瓊瓔及江啟臣加連署書，讓中二、三及八選區，「中二解顏」、「中三拒櫻」及「中八擊臣」都順利進入投票。

杜承哲強調，連署書於5月5日送件，罷依選舉罷免法主辦的台中市選委會應於上週14日公布審查結果，至今未收到補件通知，很可能是為讓投票時間集中，避免浪費選務資源也減輕選務人員負擔，若「廢翔」順利審查過關，鼓勵選民踴躍投票罷免不適任立委。

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