馬英九稱「媽祖大陸來、台獨她不愛」 立委轟：褻瀆神明

前國民黨主席馬英九參加完海峽論壇後，16日參訪廈門航空的媽祖展區。馬英九特別以閩南語表示，許多台灣人信奉媽祖，台灣有句話說，「媽祖大陸來、台獨她不愛」。（圖擷取自微博）

2025/06/17 14:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前國民黨主席馬英九參加完海峽論壇後，16日參訪廈門航空的媽祖展區。馬英九特別以閩南語表示，許多台灣人信奉媽祖，台灣有句話說，「媽祖大陸來、台獨她不愛」。今天則走訪中共宣傳「脫貧攻堅」示範地點福建省壽寧縣下黨鄉。立委批評，馬英九稱媽祖不愛台獨，這是配合中共在政治操作，完全是在褻瀆媽祖、褻瀆神明。

馬英九在中國國台辦副主任潘賢掌、廈門航空董事長兼黨委書記趙東等人陪同下，16日參訪廈門航空公司服務文化體驗館，與廈航的台籍空乘互動。

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馬英九用閩南語向接待小姐說，現在台灣有一句話，即「媽祖大陸來、台獨她不愛」，隨後馬英九基金會執行長蕭旭岑以國語重述「媽祖是大陸來的，她不喜歡台獨」；趙東則接話說「媽祖要大愛」。

廈門航空人員向馬英九介紹，廈航與媽祖文化淵源深厚，可以追溯至1997年，當時湄洲媽祖金身赴台，乘坐的正是廈門航空的航班。

在導覽期間，解說員談到兩岸直航，馬英九笑說，「小弟也有貢獻」；趙東則說，「您要在位多幹幾年阿」；馬又笑回「我也想多幹幾年，可是我們憲法規定，連選得連任一次」；趙東則回，「您當年應該改了就好！」

另外，在中共官方安排下，馬英九今天率領大九學堂青年參訪福建省寧德市壽寧縣的下黨鄉，該地曾經是閩東4個特定貧困鄉之一。

下黨鄉當年是福建省唯一的「五無鄉」，即無公路、無自來水、無電燈照明、無財政收入、無政府辦公場所。但在中共「十八大」以後，在脫貧攻堅戰中，下黨鄉依託紅色資源和綠水青山，發展茶産業及旅遊業，現已脫離特貧鄉。

對此，民進黨立委賴瑞隆今天受訪表示，媽祖是許多台灣民眾的共同信仰，也是著名神明，媽祖不會介入政治。馬英九拿媽祖牽扯不愛台獨，完全就是在褻瀆媽祖、褻瀆神明。

賴瑞隆指出，媽祖慈悲為懷、普渡眾生，如果媽祖要關心政治，也會是支持民主政治，不會支持傷害人類、迫害人權的中共專制極權，「真要講的話，媽祖會站在民主這一邊，不會站在獨裁那一邊」。

賴瑞隆痛批，馬英九非常不恰當，虧他還是來自民主自由的台灣，當過中華民國前總統，竟配合中共拿媽祖進行政治操作，甚至稱「媽祖不愛台獨」，講這種政治語言是褻瀆神明，也對媽祖不敬。

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